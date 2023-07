Aztiq et Innobic annoncent le prix de vente secondaire des actions ordinaires de Lotus par l’AEMH

LONDRES et BANGKOK, Thaïlande, 03 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aztiq Pharma Partners (« Aztiq »), une société de capital-investissement axée sur le secteur des sciences de la vie, et Innobic (Asia) Company Limited (« Innobic »), la branche sciences de la vie du conglomérat pétrolier et gazier thaïlandais PTT Public Company Limited (« PTT ») (collectivement, « les actionnaires »), ont annoncé aujourd’hui le prix fixé pour une vente de 25 095 850 actions de Lotus Pharmaceuticals (1795:TT ; « Lotus », « la société »), une société pharmaceutique multinationale, à 297 NT$ par action. La transaction sera réglée le 5 juillet 2023, sous réserve de satisfaction des procédures de règlement habituelles. La vente est exécutée par Alvogen Emerging Market Holdings Limited (« AEMH »), qui continuera de détenir 41 % des actions ordinaires de Lotus après la clôture de la transaction. En incluant les participations directes détenues par Innobic dans Lotus, les actionnaires continueront de détenir environ 47,7 % de la société.

Robert Wessman, fondateur d’Aztiq, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui constitue une étape importante dans l’évolution de Lotus qui a commencé comme une entreprise dont l’activité était presque entièrement nationale. Aujourd’hui, la société est devenue une entreprise pharmaceutique mondiale disposant d’un vaste portefeuille de produits et dont la portée mondiale touche la quasi-totalité des régions du monde grâce aux activités d’exportation de la société ou via l’infrastructure commerciale propre de Lotus qui s’étend dans toute l’Asie. En tant que président, j’ai hâte de continuer à travailler avec l’équipe de direction éprouvée de Lotus qui a mené à bien cette transformation, afin de collaborer sur la stratégie et de développer l’entreprise à l’avenir. »

Dr Buranin Rattanasombat, directeur des Nouvelles activités et de l’Infrastructure de PTT, et président d’Innobic, a déclaré : « Cette transaction représente une étape importante pour Lotus, car elle augmente simultanément le flottant de l’action et diversifie la base d’actionnaires avec de solides investisseurs institutionnels. En tant qu’actionnaire de référence de Lotus, nos intérêts restent véritablement alignés sur ceux de la société et de ses précieux actionnaires. »

J.P. Morgan et Credit Suisse interviennent en tant qu’agents de placement pour la transaction.

À propos d’Aztiq

Aztiq est une société de capital-investissement visionnaire axée sur les soins de santé qui se consacre à la promotion de l’innovation et s’efforce de favoriser les changements positifs au sein de l’industrie. Dirigée par Robert Wessman et une équipe d’entrepreneurs chevronnés, Aztiq s’engage en termes d’identification, d’investissement et de développement de solutions de soins de santé révolutionnaires dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique afin de relever les défis mondiaux en matière soins de santé. En tirant parti de l’expérience cumulée de cette équipe, Aztiq vise à améliorer les résultats pour les patients, à accroître l’accès à des soins de santé de qualité, et à créer un écosystème de soins de santé plus efficace et plus durable. Forte de ses succès avérés, Aztiq continue d’exercer un impact durable sur la santé et le bien-être des populations dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.aztiq.com et suivez Aztiq sur LinkedIn .

À propos d’Innobic

Innobic (Asia) Company Limited est une filiale à 100 % de PTT, la plus grande entreprise énergétique de Thaïlande détenue majoritairement par le ministère thaïlandais des finances et cotée au Fortune Global 500. PTT est passé du statut de fournisseur d’énergie national à celui de conglomérat multinational, et a commencé à diversifier ses activités dans de nouveaux secteurs, et notamment dans les sciences de la vie, les énergies renouvelables, la chaîne de valeur de l’électricité et les nouvelles entreprises afin d’assurer la progression de sa nouvelle courbe en S. PTT a officiellement créé Innobic en décembre 2020 dans le but stratégique de générer une nouvelle empreinte dans les domaines des sciences de la vie pour le groupe PTT en se concentrant initialement sur les produits pharmaceutiques, et vise à faire d’Innobic une entreprise leader des sciences de la vie dans la région afin d’apporter le meilleur de la science et d’améliorer la qualité de vie des populations. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.innobicasia.com

