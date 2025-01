Bitget devient le deuxième plus grand écosystème d’échange de crypto-monnaies par base d’utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaies et société Web3, a publié son rapport de transparence 2024. Il révèle que l’année passée a été l’une des plus fructueuses que la société ait connue depuis son lancement en 2018, en la faisant accéder au deuxième rang mondial des plus grands écosystèmes d’échange de crypto-monnaies par base d’utilisateurs. Porté par l’innovation, des décisions commerciales stratégiques ainsi qu’une forte demande pour des plateformes fiables, l’écosystème a été poussé à se développer au-delà de toute attente.

La plateforme a connu une forte augmentation de sa base d’utilisateurs : de 20 millions en janvier, elle est passée à plus de 100 millions en décembre, soit une croissance extraordinaire de 400 %. Cette expansion s’est accompagnée d’avancées significatives en termes d’activité de trading, avec un doublement des volumes quotidiens qui ont atteint les 20 milliards de dollars. En passant de 160 milliards de dollars au premier trimestre à 600 milliards de dollars au quatrième trimestre, les volumes de trading au comptant ont connu une croissance exponentielle. Ces excellents résultats sont le fruit d’une stratégie ciblée impliquant des offres hautement compétitives, des innovations centrées sur l’utilisateur, et un développement international.

Entre 2021 et 2024, la base d’utilisateurs de Bitget a enregistré une croissance substantielle dans plusieurs régions. Si l’Asie du Sud a connu une croissance de 200 %, l’Asie du Sud-Est a progressé de 140 % et le nombre d’utilisateurs européens a augmenté de 67 %, tandis que l’Amérique latine et le Moyen-Orient ont connu des augmentations significatives. La région de la CEI a enregistré une croissance de 150 %, et l’Afrique a quant à elle connu la plus forte augmentation en affichant un taux de 300 %.

Tout au long de l’année 2024, Bitget a lancé une série d’initiatives qui ont eu pour effet d’accélérer sa croissance au sein des écosystèmes CEX. Cette croissance est attribuée à l’augmentation de la demande d’actifs numériques à l’échelle mondiale pour laquelle Bitget propose une gamme diversifiée de services centralisés et décentralisés. L’intégration des outils « Smart Money » de Bitget Wallet, personnalisés pour l’analyse avancée des données on-chain, et le lancement de PoolX, une plateforme de stake-to-mine, ont permis d’améliorer l’engagement des utilisateurs et de diversifier les opportunités d’investissement. En outre, la société a lancé une plateforme de trading pré-marché qui offre aux utilisateurs un accès transparent aux nouveaux jetons et à la liquidité pré-cotation.

En collaboration avec Foresight Ventures, Bitget a réalisé un investissement stratégique de 30 millions de dollars dans la blockchain The Open Network (TON) en accord avec sa politique de soutien aux tendances émergentes telles que GameFi et Tap-to-Earn. La croissance rapide des volumes de transactions de TON et l’adoption d’applications décentralisées ont également joué un rôle important dans l’exploitation des opportunités du marché.

BGB, le jeton natif de la plateforme, a enregistré une augmentation de plus de 1 000 %, sa valeur ayant été multipliée par dix pour atteindre 8 $ à la fin de l’année. Un mécanisme de destruction de jetons nouvellement mis en œuvre, combiné à un utilitaire de jeton amélioré et à un livre blanc mis à jour, a contribué à cette croissance. En réduisant l’offre totale et en introduisant un programme trimestriel de destruction de jetons, Bitget a positionné le BGB au cœur de la future croissance de son écosystème.

En 2024, les transitions effectuées dans les postes de direction de la société ont encore affiné la trajectoire de Bitget. Gracy Chen, auparavant directrice générale, a pris les fonctions de PDG, devenant ainsi la seule femme dirigeante parmi les 10 premières bourses du monde. À ses côtés, Hon Ng a été nommé directeur juridique, Vugar Usi Zade directeur de l’exploitation, et Min Lin directeur commercial. Cette solide équipe de direction a joué un rôle stratégique dans la mise en œuvre d’initiatives stratégiques, dans les avancées obtenues en matière de conformité, ainsi que dans le développement de services axés sur l’utilisateur.

Grâce à cela, Bitget a obtenu des approbations clés, avec notamment une licence au Royaume-Uni, une licence de fournisseur de services Bitcoin (BSP) au Salvador, et le lancement d’une bourse localisée au Vietnam. Ces avancées ont été obtenues dans le respect des normes régionales tout en contribuant à étendre sa présence mondiale.

Grâce à des initiatives telles que Blockchain4Her, qui promeut la diversité des genres dans la blockchain, et Blockchain4Youth, qui sensibilise les jeunes professionnels du monde entier à la blockchain, Bitget a également enregistré des progrès en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Ces programmes reflètent la vision plus large de la bourse de crypto-monnaies consistant à favoriser une croissance inclusive au sein de l’espace Web3.

Avec ses investissements stratégiques, ses succès en matière de réglementation et ses innovations centrées sur l’utilisateur, Bitget entame l’année 2025 en prenant le chemin d’une expansion et d’une influence continues au sein de l’écosystème cryptographique. Ces résultats exceptionnels de l’année écoulée attestent de la vision stratégique de la plateforme visant à façonner l’avenir de la blockchain et de la crypto-monnaie.

