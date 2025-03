Bitget met à jour ses preuves de réserves pour février 2025, avec une augmentation des taux de réserves à 186 %

VICTORIA, Seychelles, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, a publié son rapport de preuve de réserves pour février 2025. Selon le dernier instantané, les données actualisées mettent en évidence une augmentation du taux de réserves à 186 %, bien au-delà de l’engagement initial de 100 %. La dernière preuve de réserves de Bitget réaffirme sa stabilité financière et sa transparence et met en évidence un taux de réserves total élevé.

La Bourse détient des réserves substantielles sur les principaux actifs, garantissant ainsi une couverture optimale des fonds des utilisateurs. La répartition révèle un taux de réserves de 322 % pour le Bitcoin, avec plus de 19 393 BTC détenus contre un passif des utilisateurs qui s’élève à 6 030 BTC. De même, les réserves d’Ethereum s’élèvent à 173 %, avec des avoirs à hauteur de 199 433 ETH qui dépassent les 115 051 ETH d’actifs des utilisateurs. Les réserves de stablecoins sont également solides, avec l’USDT à 138 % et l’USDC à 121 %, ce qui témoigne d’un soutien solide.

La vérification du hachage racine Merkle renforce la transparence, permettant aux utilisateurs de contrôler indépendamment leurs actifs sur la plateforme Bitget. Avec 35 millions d’enregistrements inclus dans l’arbre Merkle, la Bourse poursuit son engagement en faveur de la transparence. Le rapport souligne l’engagement de Bitget à protéger les actifs des utilisateurs tout en assurant le maintien de l’intégrité opérationnelle. En détenant systématiquement des réserves bien supérieures au passif, Bitget renforce la confiance dans sa santé financière tout en se positionnant comme une plateforme sécurisée et fiable pour les traders et les investisseurs en crypto-monnaies.

Le PoR actualisé illustre les efforts de Bitget pour maintenir des réserves bien supérieures aux 100 % exigés par le secteur, garantissant ainsi la sécurité des actifs des utilisateurs. La plateforme est capable de couvrir les retraits des utilisateurs, même en cas de retrait de la totalité des actifs des utilisateurs.

En plus de maintenir un PoR supérieur à la norme du secteur, Bitget offre également à ses utilisateurs une garantie supplémentaire avec un fonds de protection dotés de 300 millions de dollars, lequel est désormais évalué à plus de 570 millions de dollars selon son dernier rapport sur le fonds de protection. Cela renforce la résilience de la plateforme face aux cybermenaces.

Pour obtenir un suivi en temps réel du PoR, cliquez ici.

