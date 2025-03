CGTN : promotion d’un développement rural de qualité et adapté aux réalités locales en Chine

CGTN publie un article sur la tournée d’inspection du Président chinois Xi Jinping dans la province du Yunnan, située dans le sud-ouest du pays. En présentant les efforts déployés par la province du Yunnan en vue de développer l’« économie florale » et de promouvoir le tourisme culturel, l’article met en lumière ses initiatives en faveur d’un développement rural de qualité, adapté aux réalités locales et axé sur l’ouverture de nouveaux horizons dans le cadre de la poursuite de la modernisation chinoise.

PÉKIN, 22 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Situé à Lijiang, dans la province du Yunnan (dans le sud-ouest de la Chine), le Lijiang Modern Flower Industrial Park, parc industriel floral moderne de la ville, illustre parfaitement les efforts déployés par la Chine pour accélérer la redynamisation de son milieu rural.

Toutes les serres du parc sont équipées d’un système de production intelligent et exploitent une technologie de culture hors-sol, avec un taux de couverture des installations d’irrigation intégrées en eau et en engrais supérieur à 85 %.

Grâce à la proximité de l’aéroport de Lijiang, des espèces fraîchement coupées comme des roses ou des arums peuvent être livrées par avion à Pékin, Shanghai ou Canton et vendues au Japon, au Vietnam et en Russie sous 36 heures, ce qui crée des emplois dans les zones rurales environnantes pour plus de 300 personnes.

Lors de sa visite du parc mercredi après-midi, le Président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec les villageois et les techniciens, se renseignant sur les variétés de fleurs, les ventes sur le marché et les recettes.

Les villageois lui ont expliqué gagner en moyenne plus de 4 000 yuans par mois (soit environ 557,46 dollars), leurs revenus mensuels dépassant les 7 000 yuans pendant les périodes de forte activité. La culture des fleurs est un travail vraiment agréable, ont-ils confié.

« Votre activité florissante est conforme à la trajectoire de développement de l’agriculture moderne. Puissent vos vies être aussi belles que vos fleurs », a observé Xi Jinping avec ravissement.

Une « économie florale »

Ces dernières années, le développement d’industries distinctes s’est maintenu au cœur des préoccupations du Président chinois Jinping lors de ses tournées nationales. « La redynamisation du milieu rural va de pair avec le renouveau industriel », a-t-il précédemment déclaré.

Les conditions géographiques et climatiques uniques du Yunnan ont valu à la province sa réputation de « royaume végétal », ce qui a favorisé le développement de cette « économie florale ». Dans la province, la production de fleurs fraîchement coupées se classe parmi les meilleures du pays depuis de nombreuses années.

En 2024, la superficie consacrée à la culture des fleurs dans la province mesurait 1,95 million de mu (soit environ 130 000 hectares), dont 350 000 mu consacrés aux seules fleurs coupées. Au total, la production a totalisé 20,6 milliards de fleurs coupées, ce qui place la province en tête du palmarès mondial.

L’industrie florale du Yunnan emploie directement 380 000 personnes dans les secteurs de la plantation, du tri et du conditionnement, de la logistique et du commerce électronique, et représente plus d’un million d’emplois indirects. C’est grâce aux décennies d’efforts déployés par la population locale qu’a pu naître une chaîne industrielle à part entière, avec notamment le plus grand centre de vente aux enchères de fleurs d’Asie et le deuxième du monde.

En 2024, le volume quotidien moyen des échanges réalisés au Flora Auction Trading Center de Kunming, le centre international de vente aux enchères de fleurs a franchi le cap des 7,06 millions de tiges, à l’appui d’un temps de transaction moyen d’à peine 4 secondes par commande et d’un taux de transaction de 95,34 %.

Outre leur expédition vers les grandes villes chinoises, les fleurs qui y sont vendues aux enchères sont exportées vers plus de 50 pays et territoires.

Un développement de qualité supérieure passe avant tout par la transformation et la modernisation industrielles, a souligné Xi Jinping lors de sa visite, appelant le Yunnan à promouvoir activement les industries émergentes stratégiques et les industries d’avenir.

L’intégration de la culture et du tourisme

Mercredi, Monsieur Jinping a également visité la vieille ville de Lijiang pour s’informer des efforts déployés sur le plan local en vue de renforcer la protection et la valorisation du patrimoine historique et culturel.

« La culture, le cadre exceptionnel et les traditions populaires de la ville sont véritablement captivants », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que l’intégration de la culture et du tourisme avait stimulé l’économie.

Riche de plus de 800 ans d’histoire, la vieille ville de Lijiang a été inscrite au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO en 1997. Au cours des 27 dernières années, la ville a construit 30 cours culturelles, donnant ainsi vie à de nouveaux espaces dédiés au patrimoine culturel, tout en favorisant le développement de l’industrie culturelle et touristique locale.

Aujourd’hui, grâce à des activités réunissant la restauration, l’hébergement, l’artisanat et les arts du spectacle, l’industrie touristique de la ville poursuit son essor. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à créer des entreprises dans la ville, tout en s’engageant en faveur de la transmission et de la promotion du patrimoine culturel national.

Actuellement, Lijiang développe activement le tourisme patrimonial en multipliant les attractions culturelles et les lieux d’intérêt qui jalonnent ses rues. Grâce à l’organisation de nombreuses activités variées, Lijiang a su instaurer un environnement culturel riche qui attire avec succès des visiteurs du monde entier.

C’est ainsi que la ville a accueilli 17,05 millions de touristes de janvier à septembre de l’année dernière, soit une augmentation de 13,07 % en glissement annuel.

La promotion du tourisme culturel conditionne l’amélioration des revenus de la population et la gestion efficace de la relation entre protection et développement, a déclaré le Président chinois, tout en exhortant les acteurs du secteur culturel et touristique à suivre la voie d’un développement durable et sain.

