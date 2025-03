Congrès 2025 de l’EAACI – Repousser les limites dans les domaines de l’allergie, de l’asthme et de l’immunologie clinique : intégrer la santé planétaire pour un avenir durable

EAACI Congress 2025 banner

ZURICH, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est fière d’annoncer la tenue du congrès 2025 de l’EAACI qui se tiendra au Royaume-Uni du 13 au 16 juin, dans la ville de Glasgow. Placé sous le thème « Repousser les limites en allergie, asthme et immunologie clinique : intégrer la santé planétaire pour un avenir durable », l’édition de cette année s’attache à souligner le lien critique qui existe entre changements environnementaux et maladies allergiques.

Excellence scientifique et collaboration mondiale

Réunissant des experts de premier plan du monde entier, le congrès 2025 de l’EAACI est l’événement phare pour le réseautage et la collaboration en matière d’allergologie et d’immunologie. Les participants pourront assister à des présentations sur des travaux de recherche d’avant-garde, participer à des sessions interactives et bénéficier de précieuses opportunités d’échange avec des pairs qui façonnent l’avenir de ce domaine. Pour en savoir plus, consultez le programme scientifique.

Informations sur le lieu et l’inscription à l’événement Premier

Le congrès se tiendra au Scottish Event Campus (SEC), le plus grand centre intégré de conférences et d’expositions du Royaume-Uni. Situé au cœur de Glasgow, le SEC offre des installations de pointe et une atmosphère propice aux échanges scientifiques.

Située sur les rives de la Clyde et réputée pour son architecture impressionnante, sa scène artistique contemporaine et ses salles de concert renommées, Glasgow est une ville dynamique qui offre un cadre idéal pour cet événement phare.

Les frais d’inscription standard sont applicables jusqu’au 18 avril, avec des tarifs distincts pour les membres de l’EAACI, les non-membres, les seniors, les juniors, les étudiants, les infirmières et les techniciens de laboratoire, garantissant ainsi l’accessibilité à tous les professionnels du secteur.

Activités et exposition sectorielles

Le congrès 2025 de l’EAACI offre aux leaders du secteur une plateforme exclusive pour présenter leurs innovations en matière d’allergologie et d’immunologie. L’espace d’exposition présentera des produits et des thérapies de pointe. Il favorisera les interactions entre les délégués et les partenaires de l’industrie grâce à des présentations dynamiques et à des activités stimulantes.

Temps fort du congrès : l’Allergy Run 2025

L’Allergy Run 2025 constituera un temps fort du congrès. Il s’agit d’un événement communautaire visant à sensibiliser le public aux allergies, à l’asthme et à l’immunologie tout en encourageant un mode de vie sain. Restez à l’écoute pour obtenir plus d’informations sur les modalités de participation !

Inscription et informations complémentaires

Pour découvrir le programme complet et réserver votre place, consultez le site Internet du Congrès 2025 de l’EAACI. Pour rester informé(e) des dernières actualités, suivez l’EAACI sur les réseaux sociaux.

À propos de l’EAACI

L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est la principale organisation professionnelle dédiée à l’excellence en matière d’allergologie et d’immunologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://eaaci.org.

Contact : [email protected]

+41 44 205 55 33

