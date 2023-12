Curia nomme Gerald Auer au poste de Chief Financial Officer

ALBANY, New York, 16 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, un organisme de premier plan spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication sous contrat dans le secteur pharmaceutique, annonce aujourd’hui la nomination de Gerald Auer au poste de Chief financial officer. Il rejoindra l’organisme à compter du 1er janvier 2024.

« Je suis ravi d’accueillir Gerald au sein de Curia à l’aube de cette nouvelle année », a confié Philip Macnabb, PDG de Curia. « Gerald possède une vaste expérience de la direction de divisions financières, avec d’impressionnants succès à son actif. Je suis convaincu qu’il sera un atout inestimable pour notre équipe et qu’il nous aidera à nous positionner pour une année vigoureuse en 2024. »

Gerald Auer occupait précédemment le poste de CFO chez Al Dahra, une société spécialisée dans l’agroalimentaire. Avant de rejoindre Al Dahra, Gerald Auer était CFO de la division EMEA CropScience de Bayer, une société de sciences de la vie spécialisée dans les soins de santé et l’agriculture, ainsi que CFO de Bayer Suisse. Il a passé plus de 20 ans chez Bayer et a occupé plusieurs postes de direction au sein du département financier, dirigeant des fonctions financières dans l’ensemble de l’organisation mondiale en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Gerald Auer a étudié à l’université de Marbourg, en Allemagne, où il a obtenu une maîtrise en administration des affaires.

Il réside actuellement à Bâle, en Suisse, avec sa famille, mais ils prévoient de s’installer à Raleigh, en Caroline du Nord, en 2024.

« Curia est une entreprise dynamique dans le domaine de la sous-traitance pharmaceutique (« CDMO ») dont la mission est d’améliorer la vie des patients », a déclaré Gerald Auer. « Je me réjouis de collaborer avec la talentueuse équipe de Curia afin de contribuer à la réalisation de cette mission pour nos clients et leurs patients. »

À propos de Curia

Curia est un organisme de premier plan spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication sous contrat dans le secteur pharmaceutique, dont la gamme de produits et services s’étend de la R & D à la fabrication commerciale pour le compte d’une clientèle pharmaceutique et biopharmaceutique. Curia emploie près de 4 000 employés répartis sur 27 centres implantés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ensemble, les collaborateurs de Curia transforment la curiosité en guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com .

Coordonnées Curia :

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

