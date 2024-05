Duck Creek Technologies Nomeia Nova Diretora de Marketing

Experiente Executiva de Marketing e Tecnologia Bindu Crandall Junta-se à Duck Creek Technologies

BOSTON, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, a Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou a nomeação de Bindu Crandall como Diretora de Marketing (CMO). Como CMO, Bindu é responsável por supervisionar os esforços estratégicos de marketing e branding da Duck Creek, impulsionando a expansão global e a liderança da empresa como fornecedora de software e serviços de seguros de P&C.

“Bindu é uma profissional de marketing experiente e líder que entende como se conectar com clientes SaaS e agregar valor”, disse Mike Jackowski, diretor executivo da Duck Creek Technologies. “Ela tem uma vasta experiência na criação e dimensionamento de organizações de marketing de classe mundial para empresas de software baseadas em nuvem. Estou muito feliz em recebê-la na equipe da Duck Creek e estou pronto para trabalhar com ela para acelerar nosso crescimento e expandir nossa liderança no mercado.”

Com mais de 20 anos de experiência em empresas de tecnologia empresarial, Bindu traz uma profunda experiência em branding, geração de demanda, liderança de pensamento e estratégia de conteúdo para sua função, apoiada por um histórico comprovado de lançamento bem-sucedido de marcas e produtos por meio de estratégias de marketing e vendas orientadas por receita.

“Estou honrada e animada em me juntar à Duck Creek neste momento crucial no setor de seguros”, disse Crandall. “A Duck Creek é uma empresa visionária que está transformando a maneira como as seguradoras operam e atendem seus clientes. Estou impressionada com a cultura, os produtos e a abordagem centrada no cliente da empresa. Estou pronta para colaborar com a talentosa equipe e parceiros da Duck Creek para ampliar nossa marca, envolver nosso público e gerar resultados de negócios.”

Antes de ingressar na Duck Creek, Bindu foi CMO da Navisite, parte da Accenture, fornecedora de serviços de transformação digital e TI, onde criou uma organização de marketing premiada que relançou a empresa como líder de serviços gerenciados em nuvem no mercado intermediário. No início da sua carreira, ela foi Vice-Presidente Sênior de Marketing da Optima Healthcare Solutions, uma provedora de SaaS para o setor de cuidados pós-agudos, e ocupou cargos seniores de marketing, marketing de produtos e estratégia em empresas como Internap, McKesson e Scientific Atlanta (agora Cisco).

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes.

