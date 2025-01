EBC Financial Group s’associe au Shakti Regeneration Institute pour autonomiser les communautés marginalisées et promouvoir les efforts de protection des populations autochtones

Le parrainage d’une école dans l’État du Bengal occidental et le soutien à un documentaire sur l’environnement à portée mondiale mettent en lumière l’engagement d’EBC en faveur de l’éducation et du développement durable

Indrani Pal-Chaudhuri avec des enfants de l’école Ramakrishna Vedanta Vidyapith en Inde – EBC [Crédit photo : Shakti Regeneration Institute] RANAGHAT, Inde, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) l’un des principaux courtiers financiers au monde, est fier d’annoncer sa dernière initiative en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) grâce à un partenariat stratégique avec la Shakti Empowerment Education Foundation, faisant partie du Shakti Regeneration Institute (SRI). Cette collaboration permettra de soutenir l’école Ramakrishna Vedanta Vidyapith située dans l’État du Bengal occidental en Inde, en offrant à 50 élèves issus de familles à faible revenu un accès à des fournitures scolaires, à des uniformes, à des cours de couture et à des activités parascolaires.

Coulisses d’un entretien avec David Barrett et Indrani Pal-Chaudhuri pour le documentaires Amazon à l’Université d’Oxford – EBC

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie plus large d’EBC en matière de RSE, qui complète son rôle de courtier financier d’envergure mondiale en facilitant l’accès aux marchés internationaux tout en promouvant une éducation équitable et un développement durable dans les communautés où les opportunités économiques sont limitées.

EBC Financial Group a soutenu la série éducative publique What Economists Really Do (WERD) de l’Université d’Oxford en parrainant deux épisodes : The Economics of Tax Evasion en 2023 et Macroeconomics and Climate en novembre 2024. Ces deux épisodes explorent la manière dont l’économie peut répondre à des enjeux sociétaux majeurs ; ils reflètent la mission plus large d’EBC qui consiste à favoriser une prise de décision éclairée. Un principe qui guide également ses services de courtage mondiaux, permettant aux individus et aux institutions de naviguer en toute confiance sur les marchés financiers. La série WERD est produite de manière indépendante par le Département d’économie, ce qui témoigne de la volonté de faire le lien entre la recherche universitaire et les défis du monde réel.

Élèves de l’école Ramakrishna Vedanta Vidyapith affichant un remerciement sincère à EBC pour son soutien. – EBC

Ensemble, ces initiatives témoignent de l’engagement d’EBC à promouvoir l’accès à l’éducation, à favoriser le discours critique et à relever les défis interconnectés du développement socio-économique et du développement durable. Si l’on se concentre sur l’Inde, le partenariat d’EBC avec SRI renforce sa mission de conduire un changement sociétal à long terme au niveau local, en dotant les individus des outils nécessaires pour s’épanouir et contribuer au développement de leurs communautés, tout en favorisant le développement durable à l’échelle locale.

Outre ce parrainage essentiel, le leadership d’EBC en matière de représentation mondiale se reflète dans ses contributions au prochain documentaire #TheRegenerationGeneration, une initiative de SRI réalisée par sa fondatrice, Indrani Pal-Chaudhuri. Le film, qui aborde le besoin urgent en termes d’éducation et de financement régénérateurs, met en lumière les efforts de lauréats du prix Nobel, d’innovateurs, de chefs d’entreprise, d’éducateurs et de leaders autochtones qui travaillent ensemble pour protéger les écosystèmes et les communautés vulnérables face aux menaces du changement climatique. Le film présente également des entretiens avec David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. et avec le Professeur Teytelboym du Département d’économie de l’Université d’Oxford. L’implication d’EBC dans ces deux projets sociaux souligne son engagement non seulement à soutenir les communautés locales mais également à favoriser une prise de conscience et une action d’envergure mondiale en faveur d’un avenir durable et équitable.

David Barrett a souligné l’importance stratégique de ce partenariat en ces termes : « Chez EBC, nous reconnaissons que le véritable pouvoir de l’éducation réside dans sa capacité à poser les bases d’une transformation des sociétés et à ouvrir la voie vers des changements durables. Notre partenariat avec le Shakti Regeneration Institute est bien plus qu’un simple parrainage dans la mesure où il reflète notre volonté à encourager la prochaine génération par le soutien à l’école Ramakrishna Vedanta Vidyapith afin qu’elle fournisse aux enfants marginalisés les outils dont ils ont besoin pour s’épanouir. En participant au documentaire #TheRegenerationGeneration 2025 nous amplifions les voix des communautés autochtones et soutenons la préservation de leur patrimoine culturel et environnemental. De même, notre collaboration avec le Département d’économie de l’Université d’Oxford dans le cadre de leur programme WERD souligne notre volonté d’améliorer la compréhension globale des questions économiques et sociétales essentielles. En investissant dans l’éducation à tous les niveaux, nous visons à créer des opportunités, à promouvoir l’équité et à relever les défis de notre époque. Ces efforts s’alignent parfaitement avec nos valeurs fondamentales d’intégrité, de responsabilité et de durabilité. »

Ajay Pal-Chaudhuri, Président et Fondateur du Shakti Regeneration Institute, a de son côté commenté : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec EBC Financial Group, une collaboration qui incarne la convergence de la responsabilité d’entreprise et l’impact mondial. Ensemble, nous entreprenons un voyage transformateur, combinant nos forces en matière d’éducation et de défense de l’écologie pour autonomiser les communautés à travers le monde. Avec EBC nous ne nous contentons pas d’autonomiser les enfants marginalisés par l’éducation, mais nous sensibilisons également le monde aux défis majeurs auxquels sont confrontées les communautés autochtones et à la situation critique des écosystèmes vulnérables. »

Les valeurs fondamentales au cœur de la mission d’EBC

L’engagement d’EBC à avoir un impact significatif s’aligne avec ses valeurs fondamentales de dévouement, de responsabilité et d’intégrité. En veillant à ce que les ressources financières soient affectées à des projets porteurs d’un impact réel, EBC illustre la manière dont la responsabilité des entreprises peut favoriser des changements concrets, en contribuant au bien-être des communautés et à la préservation des écosystèmes qui soutiennent les populations vulnérables. En agissant dans le cadre d’une législation de premier ordre, EBC associe sa mission d’offrir aux investisseurs un accès aux marchés mondiaux tels que les devises, les indices et les matières premières à des investissements sociaux à fort impact qui contribuent au bien-être des communautés et à la durabilité.

L’école Ramakrishna Vedanta Vidyapith, qui célébrera le 25ᵉ anniversaire de sa création en janvier 2025, joue le rôle d’une institution vitale pour le mieux-être des communautés locales du Bengale occidental. Grâce à ses programmes éducatifs, l’école permet aux enfants et aux femmes issus de milieux marginalisés de rompre le cycle de la pauvreté et de contribuer positivement à leurs communautés. Le soutien d’EBC renforce la mission de l’école, en veillant à ce que ces enfants reçoivent non seulement une éducation de base mais également une formation professionnelle et des opportunités de développement pour la communauté qui les prépareront à des succès pérennes. Pour plus d’informations sur le SRI et ses missions, consultez le site www.shaktiregeneration.org.

Pour en savoir plus sur les causes et initiatives soutenues par EBC, consultez le site : https://www.ebc.com/ESG.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputé pour ses services de courtage financier et de gestion d’actifs. Avec des bureaux stratégiquement situés dans des centres financiers de premier plan tels que Londres, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapour, les îles Caïmans, Bangkok, Limassol, et bien d’autres villes encore, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Lauréat de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés, forts de plus de 30 ans d’expérience marquée dans des institutions financières majeures, ayant habilement traversé des cycles économiques majeurs, des accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs de ses clients priment et veille à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec tout le sérieux qu’il mérite.

EBC est Partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelona, et propose des services spécialisés en Asie, Afrique, Amérique latine, Océanie et au Moyen-Orient. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la United Nations Foundation dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. Depuis février 2024, EBC accompagne la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

