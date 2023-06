Floship Torna-se Segunda Beneficiária de Investimento da FedEx Innovation Lab

TORONTO, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sophi.io, plataforma de previsão e otimização com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, foi a vencedora do Global Media Awards da International News Media Association (INMA) em duas categorias, Melhor Uso de Dados para Automatização ou Personalização e Melhor do Show da América do […]