La plateforme Quantexa reconnue leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant® pour ses solutions de connaissance du client

La plateforme Quantexa a obtenu une place de choix dans le rapport RiskTech100® 2025, soulignant ainsi sa force et son innovation sur le marché en expansion de la technologie des risques et de la conformité

LONDRES, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La plateforme Quantexa, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’intelligence décisionnelle pour les secteurs public et privé, a annoncé, ce jour, avoir été reconnue par Chartis Research au travers de deux rapports établis par leurs soins. Quantexa a été nommé leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant® pour ses solutions de connaissance du client et classé dans le top 20 dans le rapport RiskTech100® 2025, ce qui souligne sa présence sur le marché, son innovation et son leadership dans le domaine du risque et de la conformité. Chartis possède des compétences technologiques exceptionnelles et approfondies, qu’il met à profit pour élaborer des rapports sur le paysage des fournisseurs de premier plan dans le domaine du risque financier. Cela permet de consolider son autorité en matière d’évaluation des principales plateformes d’IA et d’analyse de données qui facilitent l’orientation des institutions financières dans l’environnement de risque actuel.

Le statut de Quantexa en tant que leader de sa catégorie dans le domaine des solutions de connaissance du client met en évidence sa technologie efficace en matière de gestion des risques futurs, révélant ainsi ses capacités dans le traitement automatique des langues et le contrôle continu de la connaissance client (pKYC). Cette reconnaissance vient souligner l’évolution de son offre qui conserve, malgré tout, ses fondements en matière de résolution d’entités de haute qualité et de structures d’entreprises complexes.

« Quantexa poursuit l’extension et l’amélioration de ses solutions, tout en conservant ses atouts dans la résolution d’entités et de structures d’entreprises complexes », a déclaré Ahmad Kataf, Spécialiste principal de la recherche chez Chartis. « Elle a également amélioré ses capacités en matière de traitement automatique des langues et de contrôle de la connaissance perpétuelle du client/continu — une évolution qui, combinée à une forte croissance, se reflète dans sa position de leader de sa catégorie dans notre quadrant des solutions de connaissance du client. »

Dans le rapport RiskTech100® 2025, la plateforme Quantexa a également été reconnue pour sa technologie des risques, mettant ainsi en évidence ses progrès constants et son innovation en termes de capacités globales de technologie des risques. Le rapport a plus particulièrement souligné la position dominante de Quantexa dans le domaine des opérations financières et gouvernementales, avec des scores élevés pour sa « technologie de base » et son « innovation », mettant ainsi en avant son engagement en termes de développement de solutions de pointe en matière de risques.

« L’entrée de Quantexa dans le top 20 du classement RiskTech100 reflète plusieurs facteurs », a déclaré Sid Dash, Chercheur principal chez Chartis. « Ses connaissances approfondies dans les domaines clés de la finance et des opérations gouvernementales (y compris la fiscalité) sont notamment étayées par une solide plateforme principale. »

Alexon Bell, Chef de produit (FinCrime) chez Quantexa, a fait la déclaration suivante : « Le fait d’être reconnu comme leader dans le Chartis RiskTech Quadrant pour ses solutions de connaissance du client vient souligner l’engagement de Quantexa à relever les difficultés en constante évolution dans le domaine de la connaissance du client. Notre approche va bien au-delà des processus de connaissance du client traditionnels et se concentre sur la création de dossiers de connaissance perpétuelle du client (pKYC) uniformisés qui permettent de fournir une vue d’ensemble à partir de plusieurs points de contact. En tirant parti de l’analyse avancée et de l’IA, nous sommes en mesure d’aider les institutions financières à rationaliser leurs processus d’intégration, mais également à améliorer leurs capacités en matière d’évaluation continue des risques. »

« Nous sommes ravis de la reconnaissance témoignée par Chartis Research dans ces deux rapports importants », a déclaré Roshni Patel, Responsable mondial des solutions de risque chez Quantexa. « Notre classement dans le RiskTech100® et notre position de leader dans le domaine des solutions de connaissance du client confirment notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence en matière d’intelligence décisionnelle. Ces accomplissements viennent refléter le travail acharné de notre équipe et la valeur que nous offrons à nos clients en matière de gestion des risques et de conformité. »

Cette reconnaissance intervient peu de temps après que la plateforme Quantexa ait été reconnue comme leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant® pour ses solutions d’entreprise pour la lutte contre la fraude dans le rapport « Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape » de Chartis Research et comme l’un des meilleurs fournisseurs dans le classement inaugural Chartis RiskTechAI 50 2024 et dans le rapport de recherche de septembre. Ces quatre rapports Chartis confirment la position de leader de Quantexa dans divers secteurs d’activité.

Pour en savoir plus sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa ou sur les solutions technologiques avancées en matière de connaissance du client et de risques, cliquez ici.

A propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’IA, de données et d’analyse, qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en uniformisant les données en silos et en les transformant en une ressource fiable et réutilisable. Elle résout les principaux défis liés à la gestion des données, à la veille client, à la connaissance du client, à la criminalité financière, aux risques, à la fraude et à la sécurité, et ce tout au long du cycle de vie du client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI de Forrester commandée indépendamment sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 employés et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

