LeddarTech Apresenta seu Premiado Software de Fusão e Percepção de Sensores e Produtos de Alto Desempenho que Permitem ADAS e AD na Tech.AD Berlin de 26 a 28 de março de 2023

QUEBEC CITY, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação na Automotive Tech.AD Berlin no Titanic Chaussee Hotel Berlin como expositora e palestrante principal. A LeddarTech é um Parceiro de Competência da Tech.AD e exibirá sua tecnologia; Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, será um apresentador do evento.

Showcase da LeddarVision da LeddarTech’s (Estande 6)

A LeddarVision é uma solução de fusão e percepção de sensores de baixo nível, de alta performance, baixo custo e agnóstico de hardware para ADAS industriais automotivos e off-road e aplicações de AD.

Experiência: Demonstração do Premiado Painel Interativo da LeddarVision

Este painel permite que os delegados vejam o desempenho extraordinariamente alto do software LeddarVision em vários níveis de autonomia em vários cenários, como condições climáticas extremas.

Marque uma reunião para demonstrações de produtos, entrevistas com analistas da mídia e da indústria, ou discussões com investidores.

Seja testemunha do lançamento europeu dos mais novos produtos da LeddarTech!

A família de produtos de software automotivo LeddarVision Front-View (LVF) aborda os desafios enfrentados no desenvolvimento de aplicativos ADAS Nível 2/2+, como resolver problemas de segurança e encontrar software de fusão e percepção escalonável que ofereça alto desempenho a um baixo custo. Esses dois produtos distintos são pilhas abrangentes de software de fusão e percepção de baixo nível que combinam de forma ideal modalidades de sensores para aplicativos ADAS Nível 2/2+ alcançando uma classificação NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas.

LeddarVision Front (Básico) (LVF-E) : Este produto amplia o envelope de desempenho, dobrando o alcance efetivo dos sensores e permitindo, pela primeira vez, uma solução com apenas três sensores. A detecção de baixo custo, juntamente com a implementação eficiente na plataforma TDA4L, atinge o menor custo do sistema para ADAS L2/L2+ básico.

: Este produto amplia o envelope de desempenho, dobrando o alcance efetivo dos sensores e permitindo, pela primeira vez, uma solução com apenas três sensores. A detecção de baixo custo, juntamente com a implementação eficiente na plataforma TDA4L, atinge o menor custo do sistema para ADAS L2/L2+ básico. Frente LeddarVision (Alta Tecnologia) (LVF-H): Com a configuração do sensor estendida para 1V5R com base em uma única câmera de 3 megapixels de 120 graus e cinco radares, a pilha LVF-H amplia o suporte de percepção para aplicações de assistência em rodovias, incluindo controle de cruzeiro adaptativo de 160 km/h, alcance de 200 metros e mudança de faixa semiautomática. Esses recursos, além de outros, incluindo sensoriamento de baixo custo, proporcionam uma visão frontal econômica L2/L2+ ADAS de ponta.

Características Especiais: LeddarVision Surround (LVS-2+). Este produto amplia com eficiência a configuração do sensor 1VxR da família de produtos de visão frontal LVF para uma configuração 5V5R, aprimorando o suporte a aplicações de assistência de engarrafamento (TJA) e assistência rodoviária (HWA). Ele também permite aplicações como mudança de faixa automatizada, ultrapassagem e controle de cruzeiro adaptativo de faixa de velocidade ampliada (ACC). Além disso, o LVS-2+ suporta assistência rodoviária premium de visão surround L2/L2+ ADAS e aplicações de segurança NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas.

LeddarTech Apresenta: No dia 27 de março (11h30 – 12h CET), o CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, favorito da Tech.AD por suas apresentações envolventes e precisas, fará a apresentação principal: “Solving Critical Issues Affecting the Safety of ADAS to Accelerate AD Adoption” (Solução de Problemas Essenciais que Afetam a Segurança do ADAS para Acelerar a Adoção do AD). Esta apresentação revelará algumas questões críticas em torno da segurança e do desempenho do ADAS e do AD evidentes hoje em dia por afetarem a confiança do cliente, e como elas podem ser abordadas para acelerar uma maior segurança e autonomia.

Marque uma reunião ainda hoje.

Sobre a Automotive Tech.AD Berlin

10º Aniversário: Esta conferência AD&ADAS premiada foi criada para levar os coordenadores e peritos automotivos avançados dos OEMs Nível 1, dos fornecedores e dos institutos de investigação principais para o próximo nível. Junte-se aos mais de 600 especialistas e executivos de veículos autônomos técnicos mais influentes em Berlim.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa global de software fundada em 2007, desenvolve e fornece soluções abrangentes de percepção que permitem a implantação de ADAS e aplicações de condução autônoma. O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos de IA e visão computacional para gerar modelos 3D altamente precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é aproveitada pelos OEMs e Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções de veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção confiável é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: é isso que leva a LeddarTech a se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contato e site de relações com investidores:InvestorRelations @leddartech.com

https://investors.leddartech. com/

