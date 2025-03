Les agents IA d’intelligence réseau en tant que service de Mavenir permettent d’améliorer de 40 % les indicateurs clés de performance de la mobilité dans les réseaux 5G non autonomes

L’entreprise démontre une nouvelle norme pour le secteur avec une avancée sans précédent en matière d’IA/AA, validée lors de déploiements du système open RAN auprès d’opérateurs mobiles en Asie du Sud

RICHARDSON, Texas, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a annoncé ce jour une réalisation révolutionnaire concernant son système d’IA full-stack, Network Intelligence as a Service (NIaaS, ou intelligence réseau en tant que service). Pour la première fois au monde, des agents d’IA en direct basés sur l’apprentissage par renforcement profond (RL), une composante intégrale du NIaaS de Mavenir, contrôlent et effectuent de manière autonome une optimisation en boucle fermée complète pour les réseaux 5G non autonomes (NSA) opérationnels, offrant des gains de plus de 40 % dans les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la mobilité dans les réseaux d’accès radio (RAN). Ces gains de performance remarquables sont également rentables, puisque le système NIaaS ne fonctionne que sur des unités centrales de traitement (CPU) sur le terrain plutôt que sur des unités de traitement graphiques (GPU). Hébergé dans le contrôleur intelligent RAN (RIC) de Mavenir, le système NIaaS a démontré ces avancées dans des déploiements Open RAN en direct avec deux opérateurs NSA 5G de niveau 1 en Asie du Sud, chaque déploiement correspondant à plus de 25 sites et plus de 100 cellules LTE et New Radio (NR).

Présentant la toute première solution d’IA de télécommunications pour les opérations Open RAN à grande échelle, le système NIaaS de Mavenir a considérablement réduit le taux de transferts instables (y compris l’effet ping-pong des unités mobiles, les transferts trop tardifs, les transferts trop précoces, les défaillances de liaison radio et les transferts de mauvaises cellules) de 40 % à 60 % pour le KPI global et les KPI individuels, améliorant ainsi la fiabilité de la mobilité pour les abonnés de téléphonie mobile 4G/5G dans les réseaux actifs.

« Nous sommes ravis d’être à la pointe de l’industrie avec notre solution innovante NIaaS qui révolutionne les opérations des réseaux de télécommunications », a déclaré BG Kumar, Président, Réseaux d’accès, plateformes et activation numérique chez Mavenir. « Alors que les systèmes de réseaux auto-organisés (SON) traditionnels sont trop axés sur les fonctionnalités, sans aucune garantie d’amélioration tangible des KPI cibles sur le terrain, notre système NIaaS, basé sur l’IA, se concentre sur les KPI, en extrayant des informations approfondies sur les KPI entre les cellules, entre les sites et entre les marchés, et en optimisant précisément les facteurs ayant un impact sur les KPI dans le réseau en direct. Cette réalisation souligne notre engagement à tirer parti des technologies de pointe et de nos compétences internes en matière d’invention, d’innovation et de conception de modèles d’IA/AA de pointe pour apporter des améliorations tangibles aux performances du réseau et à l’expérience client », a ajouté M. Kumar.

À l’avenir, le modèle NIaaS de Mavenir portera sur l’amélioration constante d’autres KPI opérationnels des opérateurs télécoms, tels que la connectivité, la couverture, la gestion du trafic, l’accessibilité, la capacité de rétention, la qualité du trafic, l’efficacité et les dépenses d’investissement/d’exploitation. Bien qu’hébergé dans le RIC de Mavenir pour les déploiements Open RAN, le système NIaaS est également proposé en tant que solution intelligente autonome de télécommunications pour d’autres domaines (tels que Packet Core, IMS, etc.). De plus, le système NIaaS ne se limite pas à des solutions d’IA pour les télécommunications sur les marchés dotés des fonctions réseau (NF) de Mavenir, mais également sur les marchés avec des NF tierces.

Le système NIaaS de Mavenir représente donc un progrès majeur pour les opérations d’IA dans les télécommunications en direct, en fournissant aux opérateurs des outils natifs d’IA pour améliorer l’efficacité du réseau, réduire les coûts opérationnels et offrir une qualité de service supérieure à leurs clients. Alors que le secteur des télécommunications continue d’évoluer, Mavenir reste à la pointe de l’innovation, déterminé à repousser les limites du possible avec les technologies d’IA/AA.

Le système NIaaS de Mavenir héberge une suite d’IA dernière génération, comprenant des agents d’IA d’apprentissage profond (développés par Mavenir Technologies), qui sont combinés à l’apprentissage par transfert pour contrôler et optimiser de manière autonome les décalages de mobilité entre les cellules LTE, réduisant ainsi les transferts instables à l’échelle du réseau. Ces agents d’IA d’apprentissage par renforcement profond pour l’optimisation s’appuient largement sur d’autres agents et modèles de la suite d’IA full-stack du système NIaaS. Par exemple, les modèles IA de causalité et d’explicabilité permettent d’identifier et de quantifier les causes profondes des transferts instables et des dégradations des KPI de mobilité, et les modèles de regroupement et de classification des données aident à corréler la fréquence radio, la mobilité, le trafic et d’autres tendances observables entre les cellules et dans le temps, afin d’évaluer l’incidence nette. Les agents d’IA d’apprentissage par renforcement profond prennent en compte ces facteurs et tiennent compte de l’incidence, en optimisant les seuils de mobilité de manière autonome sur le terrain.

