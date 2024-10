LYB finalise l’acquisition d’APK, une entreprise spécialisée dans le recyclage à base de solvants

Groupe d’employés dans l’usine d’APK AG à Mersebourg, en Allemagne, faisant désormais partie de LyondellBasell.

La société intègre une nouvelle technologie de recyclage à son portefeuille

Son ambition est de poursuivre le développement de la technologie de recyclage à base de solvants et de la porter à l’échelle commerciale

Elle assure l’avenir de ses employés et valorise leur expertise grâce à une intégration complète

L’usine sera transformée en une unité de recyclage de déchets plastiques post-consommation

ROTTERDAM, Pays-Bas, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — LyondellBasell, ci-après « LYB », annonce ce jour détenir l’entreprise APK AG située à Mersebourg, en Allemagne, en propriété exclusive. APK fera l’objet d’une intégration complète et maintiendra ses activités au sein de LYB, un leader du développement durable dans l’industrie chimique. LYB entend poursuivre le développement de sa technologie unique à base de solvants pour le polyéthylène basse densité (PEBD) et construire des usines commerciales à l’avenir. Cette vision permettra à LYB de produire de nouveaux matériaux de grande pureté dont les applications visent notamment les emballages souples des produits de soins personnels, en réponse à la demande des clients et des propriétaires de marques.

« Nous sommes ravis de finaliser l’acquisition de la société APK, spécialisée dans les technologies de recyclage à base de solvants. Cette opération sécurise l’avenir de plus d’une centaine d’employés et nous apporte une nouvelle solution pour répondre aux ambitions et objectifs de nos clients en matière de circularité », indique Yvonne van der Laan, Vice-présidente exécutive en charge des solutions circulaires et à faible émission de carbone chez LYB. « Cette technologie vient compléter notre excellente technologie de recyclage mécanique, ainsi que notre technologie de recyclage avancé exclusive. Nous considérons qu’il s’agit d’un complément clé à notre portefeuille à l’heure où nous nous orientons vers une économie circulaire, qui contribuera à mettre fin aux déchets plastiques. »

Après la pose de la première pierre de sa première usine MoReTec à l’échelle industrielle pour le recyclage catalytique avancé à Wesseling, le 19 septembre dernier, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz, la clôture de l’acquisition d’APK constitue une autre preuve de la façon dont LYB conçoit des solutions pour un avenir meilleur. LYB a pour objectif de répondre à la demande croissante en solutions plus durables exprimée par ses clients et la société au sens large.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire partie de LYB, dont la grande expertise, les opportunités de carrière et la solidité financière nous permettront de passer à la vitesse supérieure », témoigne Maik Pusch, ancien Directeur du développement de l’entreprise chez APK AG et Pilote de l’intégration. « Je suis convaincu que ce rapprochement permettra à notre technologie d’atteindre son plein potentiel, tout en garantissant un avenir prometteur à nos employés. »

Cette technologie de recyclage est une technologie unique à base de solvants pour polyéthylène basse densité (PEBD). LYB vise à accélérer le recyclage des déchets plastiques souples difficiles à recycler, qui constituent aujourd’hui la majeure partie des déchets plastiques mixtes provenant du secteur de la consommation. Les matériaux produits seront commercialisés sous la gamme Circulen de LYB.

En mars 2023, LYB a dévoilé sa nouvelle stratégie d’entreprise visant à devenir un leader du développement durable. LYB a élaboré des projets ambitieux en vue de créer un accès aux meilleures technologies innovantes et différenciées de leur catégorie comme élément clé de sa nouvelle stratégie. Elle a également développé une activité dédiée aux solutions circulaires et à faible émission de carbone. Cette activité a commencé à investir massivement la filière en réalisant des opérations de tri et de recyclage des déchets plastiques en Europe, aux États-Unis et en Asie.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE : LYB), un leader de l’industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour l’adoption d’un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous œuvrons pour une économie circulaire à faible émission de carbone. Dans toutes nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que grand producteur mondial de polymères et leader des technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants et de qualité supérieure pour des applications variées allant du transport durable à la sécurité alimentaire, en passant par l’eau potable et les soins de santé qualitatifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient sensiblement varier de ceux annoncés en fonction de certains facteurs, notamment, sans toutefois s’y limiter, notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, y compris notre capacité à intégrer avec succès les opérations et à exploiter les installations ; notre capacité à développer une activité rentable dans le domaine des solutions circulaires à faible émission de carbone ; et notre capacité à augmenter la production de polymères recyclés et à base de matières premières renouvelables pour atteindre nos objectifs et nos prévisions et notre capacité à nous procurer les matières premières nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, disponible à l’adresse www.LyondellBasell.com, sur la page Investor Relations (Relations avec les investisseurs), et sur le site de la Securities and Exchange Commission à l’adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que l’une des actions, l’un des événements ou l’un des résultats visés par les déclarations prospectives se produira, ni, le cas échéant, quel impact ils auront sur nos résultats d’exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont formulées et reposent sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell décline toute obligation de les mettre à jour si les circonstances, estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige.

