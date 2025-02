Mavenir et Aira Technologies contribuent à améliorer l’efficacité spectrale et le débit de la 5G

Démonstration de l’estimation et de la prédiction de canaux MIMO haute fidélité alimentées par l’IA

RICHARDSON, Texas et SARATOGA, Californie, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructure réseau cloud-native qui prépare l’avenir des réseaux, et Aira Technologies, société pionnière de l’automatisation des réseaux pilotée par l’IA et de l’intelligence basée sur les intentions pour les opérateurs télécoms du monde entier, ont annoncé aujourd’hui une démonstration réussie de la solution d’estimation et de prédiction des canaux MIMO haute-fidélité pilotée par l’IA.

Cette intégration révolutionnaire exploite l’O-DU de Mavenir basé sur l’Open RAN pour augmenter la capacité du réseau, permettant jusqu’à 35 % de transmission de données en plus sur le même spectre, selon les données de simulation d’Aira. Cela se traduit par des vitesses accélérées et une meilleure expérience 5G pour un plus grand nombre d’utilisateurs simultanément, établissant ainsi une nouvelle référence potentielle en matière de performance MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO).

En tirant parti d’algorithmes d’apprentissage automatique exclusifs et avancés, la solution d’efficacité spectrale alimentée par l’IA d’Aira accroît l’efficacité spectrale, dynamise le débit et réduit de manière significative le coût total de possession pour les opérateurs de réseaux mobiles La solution s’intègre aisément à l’O-DU commercial de Mavenir, en utilisant le matériel de traitement de bande de base existant, sans nécessiter de ressources matérielles additionnelles spécifiques à l’IA, telles que des unités de traitement graphique ou des accélérateurs. Cette approche innovante permet aux opérateurs d’améliorer leurs performances tout en minimisant la complexité opérationnelle et les coûts.

Le cadre Open RAN fourni par Mavenir a permis l’intégration fluide du logiciel alimenté par l’IA d’Aira, répondant ainsi aux exigences strictes du traitement de la bande de base en matière de délais. Le moteur Insight d’Aira exploite l’IA pour fournir des estimations plus précises du rapport signal/bruit (SNR), de la mobilité de l’utilisateur et des paramètres de l’environnement RF. Ces données alimentent le modèle de prédiction des canaux alimenté par l’IA d’Aira. Il en résulte une amélioration de l’efficacité MU-MIMO et du débit du réseau.

« L’application de l’apprentissage automatique au traitement de la bande de base sans fil à ce niveau est une première dans l’industrie », a déclaré RaviKiran Gopalan, directeur technique et cofondateur d’Aira Technologies. « Avec Mavenir, nous démontrons trois avancées essentielles : la puissance de l’écosystème Open RAN pour accélérer l’innovation, le potentiel inexploité de l’apprentissage automatique dans les applications sans fil de nouvelle génération, et la capacité de transformation de l’IA pour redéfinir le RAN. »

« Notre partenariat avec Aira dans l’application de l’IA dans le domaine de l’estimation des canaux sensibles au temps illustre le potentiel de l’Open RAN à apporter des innovations tierces dans l’écosystème RAN à un rythme rapide », a noté Sachin Karkala, vice-président principal et directeur général de RAN chez Mavenir. « Les résultats du test en extérieur en cours sont très encourageants et indiquent une augmentation des débits en liaison descendante et de l’efficacité spectrale pour les systèmes TDD MU-MIMO. Le système Open RAN accélérera l’adoption de l’IA dans l’écosystème RAN afin d’apporter des avantages significatifs aux opérateurs. »

En vedette au Mobile World Congress 2025

Les participants au Mobile World Congress 2025 pourront découvrir cette technologie révolutionnaire en action sur le stand de Mavenir (Hall 2, Stand 2H60). La démonstration permettra de comprendre comment la collaboration entre Aira et Mavenir établit une nouvelle norme pour l’efficacité et la performance des réseaux 5G.

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et l’IA, qui sont écologiques de par leur conception, et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

À propos d’Aira Technologies

La société Aira Technologies, pionnière dans l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) pour révolutionner les télécommunications sans fil, a été fondée en 2019. La vision d’Aira est d’utiliser une approche axée sur les données et alimentée par l’apprentissage automatique pour réimaginer radicalement la conception, le déploiement et le contrôle des réseaux sans fil afin d’améliorer l’efficacité et les performances. Aira se concentre sur l’activation du RAN du futur : un RAN entièrement autonome et auto-apprenant. La société a constitué une équipe dotée d’une rare combinaison de technologies sans fil 5G et d’une expertise de pointe en matière d’IA. Pour plus d’informations, consultez le site www.aira-technology.com.

