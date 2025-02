Mavenir et Terrestar réalisent une première de l’industrie avec un appel vocal par satellite sur protocole NB-IoT en mode NTN

Cette nouvelle avancée, qui pourra être déployée sur les satellites GEO existants par l’entremise d’une mise à jour logicielle, utilise le spectre de bande S pour permettre aux opérateurs de monétiser des services NTN dès maintenant.

RICHARDSON, Texas, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, fournisseur de solutions d’avenir en infrastructures réseau infonuagiques, et Terrestar Solutions Inc. (TSI), leader canadien des services mobiles par satellite, ont franchi une étape décisive en réussissant une première communication vocale sur NB-IoT (Internet des objets à bande étroite) en mode NTN (réseaux non terrestres). Cet exploit a été réalisé sur un spectre de bande S NTN conforme à la norme 3GPP, évitant ainsi les interférences survenant fréquemment sur les réseaux terrestres. Conçu pour fonctionner avec les délais propres aux satellites GEO, le réseau assure une couverture uniforme malgré une latence plus élevée. Grâce à cette approche, les opérateurs satellitaires GEO sont dès maintenant en mesure de monétiser des services NTN.

Cet appel – une première de l’industrie – a eu lieu en janvier 2025. Il a été réalisé en utilisant un codec standard, un module Altair ALT1250 de Sony, les réseaux d’accès radio ouverts de Mavenir (Open vRAN et Open Beam radio) et les applications offertes dans la structure infonuagique Mavenir Converged Packet Core, le tout en collaboration avec Terrestar.

Le succès de l’appel VoNB (voix sur NB-IoT) renforce le statut de chef de file de Mavenir et de Terrestar comme fournisseurs de solutions innovantes pour combler les lacunes de connectivité dans les environnements difficiles et éloignés. Prenant appui sur une technologie NTN basée sur la norme 3GPP, leur collaboration fait avancer l’intégration des réseaux satellitaires et terrestres en favorisant l’établissement de nouvelles preuves de fonctionnement en IdO, avec l’objectif de fournir une connectivité transparente aux régions mal desservies et d’accroître la portée et la fiabilité des communications.

Président de Terrestar Solutions, Jacques Leduc a commenté : « Terrestar Solutions incarne l’innovation et le leadership en étant le premier joueur clé des communications mobiles par satellite à être capable d’offrir un service de communications vocales en temps réel, basé sur un réseau non terrestre conforme au standard 3GPP. Grâce à notre spectre dédié en bande S et à une architecture de réseau ouverte, nous avons tiré parti de la force de l’écosystème 3GPP pour réaliser une avancée qui nous procure un avantage distinctif sur le marché. Notre mission est d’accélérer le développement de l’écosystème et de fournir à tous, par l’intermédiaire des opérateurs de services mobiles, une connectivité par satellite qui leur assurera sécurité, autonomie et indépendance. »

Sachin Karkala, vice-président principal de Mavenir et directeur général de l’unité d’affaires RAN, a pour sa part émis le commentaire suivant : « Les services par satellite sont un complément parfait aux réseaux terrestres existants, car ils permettent de fournir un volet additionnel de couverture étendue. Et nulle part ailleurs n’est-ce aussi important que dans les régions mal desservies et éloignées. Cette avancée technologique permet aux opérateurs de satellites de proposer immédiatement des services de communication vocale qui peuvent fonctionner avec le spectre déjà disponible, avec les satellites GEO existants et avec les équipements courants destinés aux utilisateurs, le tout par l’entremise d’une simple mise à jour logicielle, et ce, sur l’ensemble du territoire national ».

Cette réalisation ouvre la voie à une adoption plus large des solutions NB-IoT basées sur le NTN et à une intégration plus poussée des services vocaux dans les écosystèmes IdO, au fur et à mesure que les normes évolueront. Elle consolide également le rôle de Mavenir en tant que pionnier dans l’offre de solutions technologiques qui renforcent les industries et les communautés du monde entier.

À propos de Terrestar

Terrestar Solutions inc. est le seul opérateur de satellite mobile canadien dont l’objectif est de fournir des solutions de communication par satellite direct-au-mobile et pour l’Internet des objets (IdO), le tout afin de pouvoir connecter les gens où qu’ils soient au Canada. Terrestar poursuit son engagement à contribuer au développement d’un écosystème de réseau ouvert basé sur les normes standards, permettant ainsi aux opérateurs de réseau mobile d’élargir la portée de leur service à l’ensemble du territoire canadien. Grâce au satellite Echostar T1, à son infrastructure terrestre et aux 40 MHz de spectre dans la bande S dont elle dispose, Terrestar est en mesure d’utiliser son service mobile par satellite Strigo pour connecter les Canadiens et les Canadiennes presque partout au pays, même dans les régions les plus éloignées. En parallèle à sa mission première, Strigo apporte aussi son soutien à de nombreuses initiatives portées par des organisations sociales et des groupes autochtones, reflétant son sens aigu des responsabilités envers le bien-être et le progrès des communautés. Pour plus d’informations, visitez le site terrestarsolutions.ca, contactez [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Mavenir

Mavenir façonne l’avenir des réseaux avec des solutions infonuagiques et l’IA, écologiques par conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G pour déployer des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et transformateur avéré dans son industrie, Mavenir propose des solutions primées qui permettent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant ainsi la transformation logicielle des réseaux au bénéfice de plus de 300 fournisseurs de services de communication et d’entreprises évoluant dans plus de 120 pays et desservant plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site mavenir.com.

Contacts média :

