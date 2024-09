Un rapport de recherche publié par Bitget souligne que le volume des transactions de l’écosystème TON a augmenté de 1 800 % en moins de six mois

VICTORIA, Seychelles, 20 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, a publié un rapport détaillé qui décrit l’état actuel et la dynamique de développement de l’écosystème TON, et souligne ses lacunes actuelles et les menaces potentielles pesant sur son avenir. Le rapport de Bitget commence par mentionner les 900 millions d’utilisateurs actifs de TON, principalement originaires des pays de la CEI, et en particulier de la Russie et de l’Ukraine, suivis par l’Inde, le Brésil et les États-Unis. Le réseau héberge plus de 1 159 projets, notamment des ponts inter-chaînes, de la DeFi, des rampes de lancement, ainsi que d’autres types de services.

L’écosystème TON a vu son activité multipliée par 12, passant ainsi de 100 000 à 1,2 million de transactions quotidiennes au cours de l’année. La TVL s’élève actuellement à 350 millions de dollars, soit une multiplication par 18 (environ 1 800 %) en moins de 6 mois, grâce à la croissance du volume de transactions DEX, qui a bondi de 2 à 40 millions de dollars depuis le début de l’année. L’adoption croissante de l’écosystème a également fait grimper le prix du jeton natif TON à une moyenne de 5,5 $.

« L’écosystème de TON gagne rapidement du terrain, notamment parmi les passionnés de technologie désireux d’explorer son approche innovante en matière de solutions décentralisées. Chez Bitget, nous avons constaté un afflux important d’utilisateurs participant à des projets liés à TON, motivés par son engagement communautaire unique et par son intégration transparente avec les bourses. De récents projets exceptionnels tels que DOGS ont suscité un intérêt considérable, et avec des lancements passionnants à venir tels que CATI et HMSTR, nous nous engageons à soutenir et à favoriser la croissance de ces initiatives révolutionnaires », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le rapport mentionne l’intégration poussée de TON avec Telegram, qui a conduit à la popularisation de plusieurs applications et bots de jeu en chaîne, contribuant ainsi à un afflux massif d’utilisateurs et à une augmentation du volume des échanges. L’écosystème a également été actif en termes de collaboration avec l’USDT par l’intermédiaire de la TON Foundation, ainsi qu’avec HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs et d’autres entités.

L’attractivité de l’écosystème TON repose sur ses différences significatives avec Ethereum, en offrant une architecture multi-chaînes, des appels de contrats intelligents asynchrones, des solutions proxy, etc. Le rapport souligne que les caractéristiques uniques de TON ouvrent un potentiel de croissance énorme pour le système.

« L’intégration avec l’écosystème TON et Telegram a changé la donne pour Bitget Wallet. « En exploitant la vaste base d’utilisateurs de Telegram, nous sommes parvenus à relier de manière transparente le Web2 et le Web3, créant ainsi une expérience fluide et accessible pour des millions de personnes », a déclaré Alvin Kan, directeur des opérations chez Bitget Wallet. « Cette démarche a alimenté notre croissance pour atteindre plus de 30 millions d’utilisateurs dont 12 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et a fait de nous le portefeuille Web3 n°1 en termes de téléchargements d’applications dans le monde. « Il est clair que l’avenir du Web3 réside dans son caractère intuitif et dans son intégration aux plateformes que le public connaît déjà », a-t-il ajouté.

Le portefeuille Bitget est désormais utilisé par 68 % des utilisateurs de jeux Telegram, soit 17 % des adresses actives sur le réseau TON au cours du mois en cours. En s’intégrant parfaitement aux plateformes sociales Web2 telles que Telegram, Bitget Wallet est devenu le portefeuille Web3 le plus téléchargé pendant deux mois consécutifs et a maintenant dépassé la barre des 12 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Néanmoins, TON souffre d’une activité commerciale peu soutenue et d’options de prêt insuffisantes. Ce sont la DeFi, les prêts, les jeux ainsi que d’autres secteurs qui stimulent la demande pour les services de l’écosystème. Afin de contrer la faiblesse de cette croissance, l’écosystème TON devra remédier à ses lacunes en matière de DeFi, s’étendre au-delà de la CEI et relever des défis réglementaires.

Ce rapport de Bitget conclut en affirmant que la blockchain TON continuera de s’appuyer sur la base d’utilisateurs de Telegram, mais qu’elle aura probablement tendance à se diriger vers une « dé-télégramisation » à long terme afin d’atténuer les risques réglementaires associés à Telegram. D’autres projections mentionnées dans le rapport indiquent que la valeur du jeton TON devrait augmenter parallèlement aux tendances générales du marché, et que le développement de l’écosystème TON attirera davantage d’utilisateurs traditionnels vers le marché des crypto-monnaies.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le rapport complet ici.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 30 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonction novatrice de copy trading et à d’autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes et de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, avec notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, etc. Bitget incite les particuliers à adopter la cryptographie grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les athlètes nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Alerte sur les risques : le prix des actifs numériques peut fluctuer et être assujetti à la volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être impactée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours demander les conseils d’un spécialiste financier indépendant, et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8ab7b55-0e03-4ffd-a96e-17a13de5dc67

GlobeNewswire Distribution ID 1000992934