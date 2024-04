CORRECTION: EMGA obtient un financement par emprunt de 50 millions de dollars pour la société kazakhe MFO KMF

LONDRES, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce qu’elle a obtenu de la JICA, l’Agence japonaise de coopération internationale, une facilité de créance prioritaire de 50 millions de dollars US.

Shalkar Zhusupov, président du conseil d’administration de KMF : « C’est la première fois que KMF s’engage dans un partenariat avec la JICA, dont les objectifs et la mission se rapprochent des nôtres. Nous souhaitons exprimer toute notre reconnaissance à EMGA et à la JICA pour leur confiance et leur soutien. Les fonds de la JICA seront utilisés pour mettre en œuvre des projets visant à soutenir les micro et petites entreprises, y compris les entrepreneurs ruraux, ce qui permettra de créer de nouvelles opportunités et de contribuer à leur croissance économique. »

Sajeev Chakkalakal, responsable de la banque d’investissement et directeur général d’EMGA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir mis en place cette nouvelle facilité de crédit historique pour notre client de longue date, KMF. Ce fut un réel plaisir de collaborer à nouveau avec eux, tandis qu’ils poursuivent la consolidation de leur position en tant que plus grande IMF (institution de microfinance) du pays, et le renforcement de leur position financière en dépit de cette période de turbulence. »

Jeremy Dobson, directeur général d’EMGA, a ajouté : « Ce nouveau financement aidera KMF à remplir la mission qu’elle s’est fixée : continuer à aider les entrepreneurs dans tout le Kazakhstan et développer ses activités en mettant davantage l’accent sur les entreprises détenues par des femmes et dans les zones rurales. »

MFO KMF est l’un des leaders du secteur de la microfinance en Asie centrale. La société vise à établir des relations de partenariat à long terme avec ses clients, fondées sur la confiance, la compréhension et le respect mutuels. MFO « KMF » octroie à ses clients des prêts individuels et collectifs pour les types d’activités suivants : affaires, commerce, agriculture et élevage, production et services et prêts à la consommation.

JICA : l’Agence japonaise de coopération internationale est une agence gouvernementale qui fournit l’essentiel de l’aide publique au développement pour le compte du gouvernement japonais. Elle est chargée de soutenir la croissance économique et sociale dans les pays en développement et de promouvoir la coopération internationale.

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), avec des bureaux à Londres et à New York, vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. L’équipe multinationale d’EMGA associe des décennies d’expérience nécessaires pour mener à bien des transactions au nom de ses clients sur les marchés émergents et les économies frontières de tous les pays du monde, y compris le Kazakhstan qui reste un marché clé. Grâce à son expérience reconnue dans la formation de capital et le conseil stratégique à travers divers cycles économiques, EMGA continue d’étendre son rayonnement géographique et son offre de services, consolidant ainsi sa place sur le marché comme l’une des principales banques d’investissement de niche axées sur les marchés émergents.

