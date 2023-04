Côte d’Ivoire-AIP / Des journalistes renforcent leurs capacités sur les enjeux de la prise en compte du genre dans leur production

Les journalistes et hommes de médias ont renforcé leurs capacités sur les enjeux de la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale dans leur production, lors d’un atelier sur le thème : « Comprendre les problématiques genre et améliorer l’impact de sa communication ».

Cet atelier organisé vendredi 15 avril 2023 à Abidjan, par le groupe MAWUS’SE en partenariat avec le Réseau des hommes engagés pour l’égalité de genre en Côte d’Ivoire (RHEEG-CI) et le cabinet international de développement pluriel (FOCUS RH), vise à améliorer la compréhension du concept genre et inclusion sociale et présenter les défis.

Il s’est agi au cours de ces échanges, de sensibiliser également les journalistes et hommes de médias, sur l’impact négatif des stéréotypes, de permettre aux participants de maitriser le cadre légal et institutionnel du concept genre et de promouvoir le concept masculinité positive et l’autonomisation de la femme en Côte d’Ivoire.

Le spécialiste genre, sociologue, Coulibaly Pelibien Ghislain du RHEEG-CI, a souligné que la question du genre est très souvent méconnue avec la sous-représentation des femmes au sein des sphères décisionnelles et également au sein des rédactions.

« Le genre ce n’est pas favoriser les femmes, le genre est une approche de développement qui vise à réduire, les inégalités entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, et mieux, le genre c’est véritablement, cette approche qui s’inscrit dans une perspective de transformation des rapports de pouvoir homme et femme » a expliqué le spécialiste.

La commissaire générale du projet Women empowerment and leadership agora (WELA), Myranda Dekou a pour sa part indiqué que le développement économique et social d’un pays doit se faire par des femmes et à ce titre, ce projet ambitionne de donner à la femme les outils nécessaires à son autonomisation.

Les thématiques abordées à cet atelier ont porté sur la notion de genre, les concepts apparentés à la notion genre, les défis genres, l’impact négatif des stéréotypes, le rôle attribuer aux femmes et hommes dans la société, le cadre légal et institutionnel, et le rôle des médias dans la production de la masculinité positive et l’autonomisation de la femme en Côte d’Ivoire.

Source: Agence Ivoirienne de Presse