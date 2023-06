Curia remporte le prix Frost & Sullivan 2023 du leadership de la valeur client

Curia est reconnue pour son offre d’une expérience client de premier ordre dans le secteur des organisations de recherche, de développement et de fabrication en sous-traitance (CRDMO) grâce à son approche innovante et à sa stratégie de croissance

ALBANY, N.Y., 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de recherche, de développement et de fabrication en sous-traitance de premier plan, a annoncé aujourd’hui que Frost & Sullivan lui avait décerné le prix des Meilleures pratiques pour le leadership en matière de valeur client dans le secteur des CRDMO.

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix, qui récompense le travail acharné et le dévouement de tous nos employés pour offrir un service fiable et de qualité à nos clients », a déclaré Philip Macnabb, PDG de Curia. « Nous restons fidèles à notre noble objectif d’améliorer la vie des patients, une mission qui commence par notre engagement à créer de la valeur pour nos clients. »

Frost & Sullivan note dans son rapport qu’AMRI, en se rebaptisant Curia en 2021, a voulu mettre la science au cœur de son identité de marque, en insistant sur son engagement à aider les clients à progresser “de la curiosité à la guérison”. » Curia a évolué au fil du temps pour offrir une gamme complète de services allant de la découverte de médicaments et du développement à la fabrication de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques pour les entreprises pharmaceutiques et biologiques. Ce prix récompense la manière dont Curia recherche des solutions innovantes en utilisant les technologies les plus récentes pour faire passer efficacement les produits de la découverte au développement et à l’échelle commerciale afin d’accélérer la mise sur le marché pour ses clients. Cet engagement continu à répondre aux besoins non formulés du marché et à fournir des solutions de bout en bout aux clients l’a positionnée en tant que leader du secteur.

« Curia a forgé sa réputation en offrant une expérience de relation et de service client de premier ordre. L’entreprise sonde ses clients pour évaluer leur satisfaction globale et s’assurer qu’elle respecte les normes les plus strictes », a déclaré Unmesh Lal, directeur du département Santé et sciences de la vie chez Frost & Sullivan.

Chaque année, Frost & Sullivan procède à une évaluation rigoureuse, mesurant l’impact sur l’économie et les clients, afin d’identifier les entreprises qui innovent constamment pour répondre aux besoins de leurs clients tout en relevant de nouveaux défis et en saisissant de nouvelles opportunités. Le gagnant est récompensé pour avoir offert une expérience client supérieure en termes de prix, de performance et de qualité.

À propos de Curia

Curia, anciennement AMRI, est une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan qui fournit des produits et services allant de la R&D aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques en passant par la fabrication commerciale. Basés sur 29 sites à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, les près de 4 000 employés de Curia aident les clients de l’entreprise à passer de la curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com .

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan est la Growth Pipeline Company . Nous propulsons nos clients vers un avenir façonné par la croissance. Notre Growth Pipeline as a Service fournit au PDG et à son équipe de croissance une plateforme continue et rigoureuse d’opportunités de croissance, garantissant un succès à long terme. Pour obtenir des résultats positifs, notre équipe s’appuie sur plus de 60 ans d’expérience, accompagnant des organisations de tous types et de toutes tailles sur 6 continents grâce à nos bonnes pratiques éprouvées. Pour alimenter l’avenir de votre pipeline de croissance, rendez-vous sur le site Web de Frost & Sullivan : http://www.frost.com .

Contact chez Curia :

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

GlobeNewswire Distribution ID 8866428