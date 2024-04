FC Barcelona e EBC Financial Group Estabelecem Parceria Oficial de Câmbio para os Próximos 3,5 Anos

O EBC Financial Group de Londres tem por objetivo estabelecer liderança em finanças, tornando-se o parceiro oficial de câmbio do Clube em toda a Ásia, América Central e do Sul, Oriente Médio, África e Oceania.

Sobre EBC Financial Group: Orgulhoso Parceiro Oficial do FC Barcelona

BARCELONA, April 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O FC Barcelona e o EBC Financial Group (EBC) têm o prazer de anunciar sua parceria no setor de câmbio em várias regiões para os próximos 3,5 anos a partir de hoje. Essa parceria designa o EBC como Parceiro oficial do FC Barcelona para Câmbios, com cobertura que se estende a regiões como APAC, LATAM, Oriente Médio e África.

Esta parceria é um marco significativo para o EBC, pois alinha a marca com o respeitado legado e alcance global do FC Barcelona. Sob este contrato exclusivo, o EBC recebe o privilégio exclusivo de se envolver em atividades comerciais especializadas dentro do domínio cambial. A parceria abrange uma gama de serviços, incluindo transações cambiais, negociações, corretagens (incluindo CFDs) e serviços de consultoria.

Por meio dessa aliança, o EBC deve inovar e inspirar, aproveitando a rica herança cultural do clube e a base de torcedores apaixonados para cultivar um engajamento significativo e estabelecer uma presença duradoura em regiões importantes com um público totalmente novo, promovendo conexões com uma comunidade global vibrante que transcende as fronteiras tradicionais do mercado. Também é uma oportunidade incomparável de aproximar o FC Barcelona dos seus parceiros, torcedores e Culers nessas regiões, juntamente com sua estratégia de expansão global para o crescimento e contínua liderança da indústria, explorando os parceiros certos em diferentes setores.

O EBC Financial Group, fundado no conceituado centro financeiro de Londres, é um grupo abrangente de serviços financeiros conhecido por sua experiência em negociações online, gestão de ativos e consultoria de investimentos. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Sydney, Ilhas Cayman, Singapura, Bangkok, Limassol e muitos outros, o EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo. Conhecido por seu ambiente de negociação de nível institucional, o grupo fornece corretagem financeira personalizada, serviços de negociações e uma ampla gama de soluções de investimento.

Um evento para comemorar este marco significativo da assinatura do contrato com o Clube e o EBC será realizado no renovado Spotify Camp Nou em uma data posterior.

Compromisso de Aliança Estratégica: EBC Financial Group une forças com FC Barcelona

Declaração de Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC do EBC Financial Group e David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd:

“Embora o EBC tenha apenas quatro anos, só crescemos porque exigimos o melhor de nós mesmos e da indústria. Mergulhamos profundamente na história do FC Barcelona, aprendendo com sua cultura de mentoria, onde os mais experientes guiam os mais inexperientes e os mais inexperientes inspiram os mais jovens, criando um continuum de crescimento e excelência. Além de parceria, isso representa também uma jornada compartilhada em direção à grandeza, incorporando uma cultura em que o sucesso não significa somente vencer, mas também promover valores, nutrir talentos e contribuir positivamente para a sociedade. Somos inspirados na conduta do Barça, sua cultura onde os veteranos apoiam os recém-chegados, transmitindo sabedoria e paixão. Nossa escolha do FC Barcelona como parceiro é deliberada e muito bem pensada. Queremos aprender com os melhores e incorporar seu espírito de trabalho em equipe, respeito e ambição no nosso DNA”, disse Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC do EBC Financial Group.

David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Limited, a subsidiária britânica do EBC Financial Group, acrescentou: “Essa parceria com uma marca tão forte e respeitada como o FC Barcelona é um exemplo da ambição do grupo de sempre se esforçar para alcançar os mais altos níveis de realização possível. O EBC Financial Group tem empresas reguladas pela FCA no Reino Unido, pela ASIC na Austrália, e pela CIMA nas Ilhas Cayman, centros globais altamente respeitados nos mercados financeiros. Esta parceria com o FC Barcelona destaca nossos esforços para alinhar e fazer parceria com o melhor em todos os aspectos.”

Declaração de Juli Guiu, Vice-Presidente da Área de Marketing do FC Barcelona:

“Essa parceria coincide com o plano de expansão global do FC Barcelona nos últimos anos. Tenho certeza de que isso ajudará o Clube a criar uma ampla gama de oportunidades no setor financeiro ao longo desses 3,5 anos de parceria com o renomado EBC Financial Group. Com todos os potenciais inexplorados que observamos na região da Ásia-Pacífico, bem como as economias em crescimento na América do Sul e Central, México, África e Oriente Médio, estamos entusiasmados em poder estabelecer mais conexões com marcas, parceiros, apoiadores e Culers nessas regiões.”

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e muitos outros, o EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos mais altos níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulada pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália, e o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Sobre o FC Barcelona

O FC Barcelona foi fundado em 1899 e atualmente é propriedade dos seus mais de 144.000 membros. Com mais 125 anos de história, ele considerado o melhor clube multiesportivo do mundo. Embora com origem na sua cidade e na Catalunha, a perspectiva do clube é global. O clube tem escritórios oficiais em cidades de três continentes diferentes: Barcelona, Hong Kong e Nova York.

O Barça busca mudar o mundo por meio da excelência esportiva. Isso inclui também o mundo do conhecimento e da inovação do Barça Innovation Hub (BIHUB). O clube também é reconhecido pelo seu compromisso com as causas sociais, canalizadas através da FC Barcelona Foundation, e pelo seu trabalho para educar as crianças nos valores positivos dos esportes. O crescimento do Barça nos últimos anos o levou a ter mais de 486 milhões de seguidores nas redes sociais.

