JAP Hammamet- Beach Teqball, mixed doubles results [Upd 1]

Here follows the results of Beach Teqdball competition (mixed doubles), played on Saturday, as part of the 2nd African Beach Games hosted in Hammamet, June 23 to 30. Group1 Nigeria-Madagascar 2-0 (12-08, 12-01) Nigeria - Mali 2-1 (10-12, 12-02, 12-06) Nigeria - Ghana 2-0 (12-03, 12-08) Nigeria - Eswatini 2-0 (12-07, 12-0) Madagascar - Eswatini 2-0 (12-06, 12-07) Madagascar - Mali 2-1 (12-07, 10-12, 12-03) Madagascar - Ghana 2-0 (12-07, 12-10) Mali - Ghana 2-0 (12-05, 12-07) Mali - Eswatini 2-0 ( 12-0, 12-0) Ghana - Eswatini 2-0 (12-10, 12-03) Group 2 Tunisia- Algeria 1-2 (12-11, 08-12, 11-13) Tunisia - Cape Verde 0-2 (11-12, 09-12) Tunisia - Zambia 2-0 (12-04, 12-08) Tunisia - Sierra Leone 2-1 (12-06, 06-12, 12-07) Tunisia- Cameroon 2-0 (12-04, 12-08) Algeria - Cape Verde 2-1 (07-12, 12-06, 12-10) Algeria - Zambia 2-1 (07-12, 12-07, 12-09) Algeria - Cameroon 2-0 (12-04, 12-04) Algeria - Sierra Leone 2-1 (08-12, 12-0, 12-0) Cape Verde - Zambia 2-0 (12-03, 12-11) Cape Verde- Cameroon 2-0 (12-06, 12-07) Cape Verde-Sierra Leone 1-2 (12-11, 08-12, 10-12) Zambia-Cameroon 2-0 (12-04, 12-03) Zambia - Sierra Leone 2-1 (12-07, 10-12, 12-08) Cameroon - Sierra Leone 2-0 (12-0, 12-0) Group1: Nigeria, Madagascar, Mali, and Ghana qualified for the quarter-finals. Group 2: Algeria, Cape Verde, Tunisia, and Zambia qualified for the quarterfinals

Source: Agence Tunis Afrique Presse