KFSH&RC Dá Boas-Vindas ao Novo CEO Adjunto Dr. Björn Zoéga

RIADE, Arábia Saudita, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) tem o orgulho de anunciar a nomeação do Novo CEO Adjunto Dr. Björn Zoéga em 1 de abril de 2024. Esse movimento estratégico deve acelerar o objetivo da KFSH&RC de se tornar uma instituição de saúde líder no cenário global, alavancando a notável carreira e o histórico comprovado de liderança do Dr. Zoéga em instituições médicas de primeira linha.

Como ex-CEO do internacionalmente renomado Karolinska University Hospital, na Suécia, o Dr. Zoéga desempenhou um papel fundamental na defesa dos altos padrões e do reconhecimento global da instituição como o segundo mais bem avaliado entre os hospitais europeus e o sétimo melhor do mundo, de acordo com o ranking da Newsweek dos Melhores Hospitais do Mundo 2024. Sua administração da Karolinska foi marcada por estratégias inovadoras e excelência na prestação de cuidados de saúde – tudo o que ele pretende aprimorar no KFSH&RC.

No KFSH&RC, o Dr. Zoéga irá utilizar suas décadas de gestão de saúde e experiência clínica, na liderança em operações como CEO do National University Hospital da Islândia e do Stockholm Spine Center. Sua experiência e competência em pesquisa e educação também são inestimáveis, como nas suas funções anteriores na qualidade de Presidente e Presidente do Conselho da Sociedade de Pesquisa da Coluna Cervical da UE e Presidente do Conselho Consultivo Científico da Alvotech.

Como CEO Adjunto, o Dr. Zoéga atuará como líder dos grupos de prestação de cuidados de saúde e pesquisa e inovação do KFSH&RC, seguindo o compromisso do hospital em integrar as melhores práticas globais em cuidados de saúde e buscar pesquisas e tecnologias médicas de ponta.

O KFSH&RC estende seu convite à comunidade, parceiros e partes interessadas a dar as boas-vindas ao Dr. Björn Zoéga, nesse novo capítulo promissor que a instituição embarca na área da saúde, comprometida em promover um futuro mais brilhante e saudável para todos.

