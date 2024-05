KFSH&RC Dedicado a Ser Pioneiro na Maximização do Valor dos Gastos com Saúde

Dr. Al Fayyadh em Harvard: Utilizamos a Tecnologia para Enfrentar os Desafios Globais de Saúde

RIADE, Arábia Saudita, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Dr. Majid Al Fayyadh, CEO do King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) participa da Gulf Creatives Conference (GCC) at Harvard 2024. O evento, GCC at Harvard, é organizado pela The Diwan, uma organização dirigida por estudantes de pós-graduação da Universidade de Harvard. No seu discurso, o Dr. Al Fayyadh exibiu a jornada do KFSH&RC desde a sua criação em Riade há quase cinco décadas, mostrando como o hospital reduziu significativamente a necessidade de os pacientes viajarem para outros países para obterem cuidados médicos. O KFSH&RC passou a ser um prestador de serviços de saúde terciário de primeira linha e hoje oferece tratamentos de ponta para doenças cardíacas, tumores, transplante de órgãos e distúrbios genéticos.

O Dr. Al Fayyadh discutiu a transformação do KFSH&RC em uma fundação independente e sem fins lucrativos. Essa iniciativa, segundo ele, está alinhada com a visão estratégica da organização de se tornar líder global em inovação em saúde, enfatizando a excelência, inovação e investimento em tecnologia de ponta para enfrentar os desafios globais de saúde.

“A liderança saudita delineou uma visão clara para o KFSH&RC, estipulada por um decreto real de transição do hospital para uma fundação independente Sui Generis, sem fins lucrativos”, disse Sua Excelência, o Dr. Al Fayyadh.

Ele destacou ainda que essa transformação busca elevar os padrões globais de saúde por meio da maior independência e flexibilidade. Essa mudança permitirá que o KSFH&RC otimize os serviços existentes, busque novas oportunidades e direcione recursos para iniciativas que promovam a saúde e o bem-estar humanos dentro do Reino e no exterior. Em última análise, essa transição confirma a dedicação do KFSH&RC para com a excelência centrada no paciente.

O Dr. Al Fayyadh apontou que o KFSH&RC se vê como líder na maximização do valor dos gastos com saúde, aderindo a práticas baseadas em evidências para garantir ótimos resultados para os pacientes. O hospital busca permanecer na vanguarda da inovação global em saúde, com iniciativas destinadas a aumentar a equidade e o acesso à saúde em todo o mundo. Para conseguir isso, o KFSH&RC continuará a investir em instalações médicas de ponta, equipamentos avançados de diagnóstico, e tecnologias de tratamento de última geração. Com base no progresso existente em áreas como terapia com células CAR T, cirurgias robóticas, transplantes de órgãos e medicina personalizada, a instituição visa alcançar competitividade global. Isso será ainda mais apoiado pela promoção de uma força de trabalho excepcional, pela busca de avanços a nível do Prêmio Nobel e pelo fortalecimento de colaborações internacionais estratégicas.

O Dr. Al Fayyadh participou de um painel de discussão com foco no cenário em evolução do setor de saúde e nos resultados positivos da transformação contínua do KFSH&RC no atendimento ao paciente. Ele também abordou os desafios atuais e antecipou desenvolvimentos futuros no setor de saúde, enfatizando o profundo impacto das inovações do hospital no avanço global da saúde. Além disso, o Dr. Al Fayyadh destacou o papel eficaz das iniciativas transformadoras do hospital no alinhamento com os objetivos do Programa de Transformação do Setor de Saúde e da Saudi Vision 2030.

O KFSH&RC é reconhecido como uma das principais instituições mundiais pelo seu cuidado de saúde especializado, incentivo à inovação, sendo um hub avançado de pesquisa e educação médica avançada. Ele se dedica ao desenvolvimento de tecnologias médicas e aprimoramento dos padrões de cuidados em todo o mundo por meio de parcerias com as principais instituições locais, regionais e internacionais, para oferecer um serviço de classe mundial nos campos clínico, de pesquisa e educacional.

Pelo segundo ano consecutivo, o KFSH&RC manteve seu status de instituição líder no Reino, ocupando o 20º lugar mundial entre os 250 melhores centros médicos acadêmicos do mundo. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio em 2024, de acordo com a Brand Finance, e foi classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela Newsweek Magazine.

Sobre o King Faisal Specialist Hospital and Research Centre :

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um hubs avançado de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

O hospital conquistou sua posição como marca líder no setor de saúde em todo o Reino e Oriente Médio, marcando seu segundo ano consecutivo como a marca de saúde mais valiosa. Ele ocupa o 9º lugar no Reino e o 28º no Oriente Médio. O hospital se distingue como o único hospital do mundo a ser listado entre as 10 principais marcas do seu país, de acordo com dois relatórios da “Brand Finance” sobre as 50 marcas mais valiosas da Arábia Saudita e as 150 marcas mais valiosas do Oriente Médio em 2024.

Devido aos programas de transformação e à Vision 2030 do Reino, lançados por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro e pelo Primeiro-Ministro – que Deus o proteja – para aumentar a liderança do Reino no setor global de saúde, o KFSH&RC surgiu como um dos principais Centros Médicos Acadêmicos do Oriente Médio e da África. Ele permaneceu em 20º lugar no mundo pelo segundo ano consecutivo em 2024, de acordo com o “Brand Finance”. Além disso, ele foi classificado entre os melhores hospitais do mundo em 2024 pela revista americana “Newsweek”.

