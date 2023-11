King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Presta Homenagem à Dedicação de Duas Décadas dos Seus Funcionários

RIADE, Arábia Saudita, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) tem o grande orgulho de reconhecer a excepcional dedicação da sua diversificada força de trabalho, com cada membro contribuindo há duas décadas para a nobre missão de cuidado do paciente. Sua Excelência, o CEO Dr. Majid Al-Fayad, prestou homenagem pessoalmente a esses funcionários pioneiros na quadragésima quarta edição da Cerimônia de Homenagem aos Pioneiros, realizada em Jeddah e Riad em 20 e 22 de novembro.

Ao demonstrar a apreciação pela dedicação inabalável aos cuidados de saúde, o hospital comemorou os momentos significativos dedicados a melhorar a experiência em geral do paciente. Todo esse esforço criou uma rica tela de experiência e habilidades, formando a base para o estimado status que o King Faisal Specialist Hospital and Research Center tem hoje.

O ponto central desse sucesso é o compromisso inabalável com o desenvolvimento dos funcionários e o cultivo de uma cultura organizacional robusta. O hospital dá especial ênfase ao seu capital humano, reconhecendo o seu papel fundamental para alcançar a sua proeminência global. Esse compromisso é evidente com a implementação de programas e serviços de qualidade voltados ao aprimoramento do ambiente de trabalho e da produtividade dos funcionários.

O sucesso dessas iniciativas é confirmado por uma pesquisa interna que revelou que 78% dos participantes recomendam o ambiente de trabalho e 81% expressam satisfação com os serviços prestados pelo hospital. A dedicação do King Faisal Specialist Hospital and Research Center aos seus funcionários é exemplificada também pelo estabelecimento há muitos anos atrás de um clube social para funcionários. Esta iniciativa promove um ambiente de trabalho e uma interação social positiva, crescimento pessoal e participação da comunidade, para que os funcionários se sintam valorizados, conectados e apoiados.

Destacando o compromisso do hospital com o contínuo desenvolvimento pessoal e profissional, o KFSH&RC organiza regularmente workshops, seminários e sessões de diálogo que abrangem vários tópicos, como liderança, gestão do tempo, gestão do estresse, bem-estar financeiro e progressão na carreira. Essas oportunidades educacionais visam contribuir para o crescimento potencial dos funcionários dentro da organização.

Com todas essas iniciativas, o King Faisal Specialist Hospital and Research Center busca criar um ambiente de trabalho atraente para os principais profissionais de saúde de todo o mundo. Esse compromisso, alinhado aos seus objetivos estratégicos, dá suporte à sua meta de quase cinco décadas de se tornar um líder global na prestação de cuidados de saúde especializados por meio de pesquisa e inovação.

