L’avocat nigérian Zannah Bukar Mustapha reçoit le prestigieux prix Global Citizen Award

LONDRES, 12 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Humanitaire de renommée mondiale, philanthropiste, et fondateur de l’école Future Prowess Foundation pour les orphelins et les enfants défavorisés, Zannah Bukar Mustapha a été désigné lauréat 2023 du Global Citizen Award , un prix annuel décerné par Henley & Partners , cabinet international de conseil en résidence et en citoyenneté, en partenariat avec l’organisation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation .

Ce prix prestigieux, qui récompense une personne faisant preuve d’un courage et d’un engagement exceptionnels au service de la communauté mondiale, a été remis lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la 17e conférence annuelle Global Citizenship au Shangri-La Hotel DIFC de Dubaï, aux Émirats arabes unis, à laquelle ont participé des chefs de gouvernement, des décideurs politiques, des universitaires de renom, des conseillers en clientèle privée, des bureaux de gestion du patrimoine, ainsi que de nombreux entrepreneurs et investisseurs fortunés.

M. Mustapha a joué un rôle essentiel de médiateur dans la libération de plus de 100 écolières de Chibok qui avaient été enlevées par le groupe d’insurrection islamique Boko Haram dans une région reculée du Nigéria en avril 2014, donnant lieu à la campagne internationale #BringBackOurGirls. L’école qu’il a fondée en 2007 à Maiduguri, capitale de l’État de Borno et épicentre de la rébellion de Boko Haram, offre une éducation gratuite, des repas, des uniformes et des soins de santé aux enfants des deux parties au conflit, en signe de la réconciliation qu’il espère obtenir dans la région.

Président de Henley & Partners et fondateur de la Fondation Andan Dr. Christian H. Kaelin déclare que M. Mustapha est un lauréat des plus méritants et inspirants. « En tant que défenseur de sécurité et du droit à l’éducation de tous les enfants déplacés et orphelins victimes de la violence brutale qui sévit dans le nord du Nigeria, M. Mustapha a fait preuve d’une vision, d’un courage exceptionnel et d’innovation pour inciter au changement. Ses actions et son approche contribuent à un monde plus juste, plus pacifique et plus tolérant. Il est un véritable acteur du changement, dépassant les clivages entre les sexes, les opinions politiques et la religion et aidant les enfants des deux côtés du conflit à se réunir et à apprendre sous le même toit. Nous avons besoin de plus de personnes comme lui dans ce monde. »

Le Global Citizen Award repose sur une décision majoritaire du comité Global Citizen Award. Le prix consiste en une sculpture conçue par l’artiste italien Antonio Nocera, un certificat signé par le président du comité Global Citizen Award, et une somme de 25 000 $, qui servira à financer les projets humanitaires du lauréat. En outre, Henley & Partners s’engage à travailler en étroite collaboration avec le lauréat pendant un an, à apporter de la visibilité à son travail et à soutenir le projet sélectionné par le biais du réseau du cabinet, qui compte plus de 40 bureaux dans le monde.

Depuis sa création, le Global Citizen Award a récompensé de nombreux individus exceptionnels. Le premier lauréat est l’entrepreneur allemand Harald Höppner, qui a mis sur pied le projet d’aide humanitaire aux réfugiés Sea-Watch . Les autres lauréats des précédentes années sont le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur de la Fondation Gift of the Givers , la plus grande organisation de secours en cas de catastrophe en Afrique, et Monique Morrow, cofondatrice de The Humanized Internet , un projet d’identité numérique qui vise à redonner espoir aux quelque 1,1 milliard d’individus dans le monde étant dans l’incapacité de prouver leur identité légale. Diep Vuong, cofondatrice et présidente de la Pacific Links Foundation , a été récompensée pour son travail en Asie du Sud-Est en faveur des droits des personnes réduites en esclavage dans le trafic d’êtres humains, et le Professeur Padraig O’Malley , pour son travail sur la résolution des conflits et la réconciliation en Irak, en Irlande du Nord et en Afrique du Sud.

Remerciant Henley & Partners et la Fondation Andan pour la reconnaissance de son travail, M. Mustapha a déclaré : « Les interconnexions de l’humanité dans la sphère des données mondiales sont désormais indéniables et constituent un champ d’action étendu aux possibilités illimitées. En revanche, l’unité entre les peuples, les ethnies et les citoyens est devenue de plus en plus délicate. Seule la citoyenneté mondiale peut y parvenir. »

