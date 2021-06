SHENZHEN, Chine, 9 juin 2021 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE: 300760), un leader mondial du développement et de la fourniture de dispositifs et de solutions médicaux, a présenté le Nuewa I9, son dernier système d’échographie avec chariot et une solution sur mesure pour l’obstétrique et la gynécologie (OB/GYN). Véritable innovation au service de la santé des femmes, le système Nuewa I9 de Mindray élève la capacité de balayage à des niveaux inégalés en combinant un design innovant et une qualité d’imagerie exceptionnelle avec les dernières technologies.

« Nuewa I9 offre une expérience d’échographie inégalée dans sa catégorie. Chaque fonctionnalité et chaque innovation ont été conçues délibérément pour répondre aux défis quotidiens des cliniciens spécialisés en obstétrique/gynécologie. Le résultat est une solution intelligente, complète, pour des soins extraordinairement efficaces, qui couvre l’ensemble du continuum, de la pré-grossesse à l’obstétrique et au post-partum », a déclaré He Xujin, directeur général de la division dédiée à l’imagerie médicale de Mindray.

Le système Nuewa I9 bénéficie d’un design étudié pour une convivialité optimale. Rabattable en hauteur, doté d’un corps compact, le système peut passer facilement les portes pour un accès rapide dans les départements. Parallèlement, le panneau de commande iConsole novateur, spécifique aux examens, est optimisé pour s’adapter à différents scénarios cliniques, et ses touches E-ink peuvent être facilement personnalisées pour les fonctions les plus fréquemment utilisées.

L’ensemble de la solution est alimenté par la plateforme révolutionnaire ZST+ de Mindray, qui fait fi des limites classiques fondées sur le compromis pour fournir une qualité d’image exceptionnelle sur des solutions d’imagerie sans cesse améliorées, aux possibilités inépuisables. Le système Nuewa I9 dispose également d’outils automatisés pour améliorer le flux de travail et l’efficacité des soins dispensés aux femmes et aux nouveau-nés, tels que Smart-VTrace, Smart Pelvic et Smart Hip.

L’une des innovations majeures du système Nuewa I9 de Mindray est Smart Scene 3D, une technique de balayage volumique orientée scénario qui permet l’identification automatique des caractéristiques des tissus et fournit un diagnostic spécifique à un organe. La technologie sous-tend l’ensemble de la procédure d’examen, en commençant par l’identification automatique des scénarios cliniques, puis exploite l’automatisation à chaque point, de l’optimisation de l’imagerie à l’acquisition de plans, la quantification et la création d’un flux de travail automatisé. Par conséquent, le système Nuewa I9 allège la charge de travail de l’opération manuelle, réduit le temps d’acquisition pour les patients et fournit un diagnostic vraiment facile, précis et rapide.

Le système Nuewa I9 rend également les interactions 3D/4D extrêmement intuitives avec un nombre réduit de réglages de bouton. Les cliniciens n’ont qu’à cliquer et à choisir l’effet souhaité pour différents scénarios d’application, tels que « Routine », « iLive », « Bone » (pour les os), « Tissue » (pour les tissus) et « Follicle » (pour les follicules). Les paramètres d’imagerie prédéfinis ont été intégrés au système pour optimiser les effets d’imagerie volumique et faciliter l’utilisation dans tous les scénarios cliniques possibles en obstétrique/gynécologie.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1528212/Newwa_I9.jpg