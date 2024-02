Novo estudo revolucionário quantifica a “vantagem da oportunidade” da educação superior juntamente com direitos de cidadania

LONDRES, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A empresa líder em consultoria patrimonial internacional Henley & Partners publicou uma nova pesquisa inédita sobre como uma educação de alto nível, aliada a direitos de acesso global expandidos, cria oportunidades significativas para a próxima geração, ampliando suas redes globais, maximizando suas perspectivas de carreira, potencial de ganhos e mobilidade econômica para alcançar maior sucesso e mais prosperidade ao longo de suas vidas.

O Henley Opportunity Index , uma nova ferramenta proprietária de benchmarking apresentada no Henley Education Report inaugural da empresa, quantifica o impacto e a probabilidade de sucesso que uma educação de alto nível, aliada a direitos de residência adicionais e/ou cidadanias alternativas adquiridas por meio da migração de investimentos , pode ter na preservação e no crescimento do patrimônio para várias gerações.

O índice inédito avalia e classifica os principais programas de residência e cidadania por investimento do mundo de acordo com seis parâmetros, incluindo educação de alto nível e oportunidades de emprego, potencial de ganhos, progresso na carreira, mobilidade econômica e condições de vida, a fim de fornecer uma referência para que investidores, empreendedores e famílias de patrimônio elevado comparem e identifiquem os locais que oferecem os melhores ecossistemas para que as futuras gerações progridam em suas carreiras e maximizem seu potencial de renda.

Dominic Volek , Chefe do Grupo de Clientes Privados da Henley & Partners, diz que tanto a educação quanto a migração de investimentos são “facilitadores para gerações” e que este é o primeiro estudo do gênero que tenta medir a vantagem comparativa dessa poderosa combinação. “O equilíbrio eficaz entre a geração de riqueza e a criação de oportunidades é uma das principais características das economias em ascensão. Nosso índice ajuda a orientar as famílias sobre estratégias personalizadas de migração de investimentos com o intuito de abrir caminhos para que seus filhos e herdeiros tenham acesso à melhor educação do mundo, aos mercados de trabalho mais rentáveis e à melhor qualidade de vida por meio dos privilégios e da flexibilidade de opções alternativas de residência e cidadania por investimento que lhes dão o direito de estudar, viver, trabalhar e investir nos países de sua preferência.”

O valor cumulativo do acesso e da educação globais

Usando a função comparativa do Henley Opportunity Index , uma família filipina cuja pontuação total de oportunidade é de apenas 23% em seu país de origem poderia aumentar a probabilidade de sucesso da próxima geração para 82% acessando os direitos de residência nos EUA por meio do US EB-5 Immigrant Investor Program . Da mesma forma, no caso de uma família vietnamita com 24%, mudar-se para a Suíça por meio do Swiss Residence Program aumentaria sua vantagem para 85%, e no caso de nigerianos com um índice de oportunidade de apenas 14%, um investimento no Singapore Global Investor Program , que oferece direitos de residência na cidade-estado, elevaria suas chances de vida em 65%, chegando a notáveis 79%. Outras opções de investimento por meio do UAE Golden Visa e do novo Active Investor Plus Visa da Nova Zelândia poderiam dar aos jovens deste país da África Ocidental uma vantagem de oportunidade de 63% e 59%, respectivamente.

Da mesma forma, no caso de uma família sul-africana que deseje ir para a Europa, investir no Portugal Golden Residence Permit Program trará benefícios compostos entre gerações, pois após cinco anos de residência legal, ela poderá solicitar a cidadania, o que lhe permitirá morar, trabalhar ou estudar em qualquer lugar da UE. Também observamos ganhos notáveis na perspectiva de empregos de alto nível (25/100 para a África do Sul contra 47 para Portugal — um salto de 88%) e na alta qualidade de vida (a África do Sul tem 40 pontos e Portugal, 61 — uma melhoria de 53%), mas a maior vantagem seria o aumento drástico na mobilidade econômica (a África do Sul tem apenas 17/100, em comparação com os 74 de Portugal — um aumento surpreendente de 335%).

De acordo com Tess Wilkinson , Diretora da Henley & Partners Education , o relatório ressalta que a educação por si só não garante oportunidades no mercado de trabalho futuro. “O investimento na educação de seu filho é universalmente reconhecido como uma das melhores maneiras de prepará-lo para o sucesso na vida adulta, com inúmeros estudos demonstrando que aqueles que possuem qualificações de nível superior ganham cerca de 50% a mais. No entanto, pesquisas econômicas também revelam que mais de dois terços da variação de renda entre indivíduos em todo o mundo podem ser atribuídos simplesmente ao país em que vivem e trabalham. Portanto, é fundamental combinar educação de nível internacional com direitos de residência ou cidadania associados para acessar esses mercados de trabalho rentáveis.”

De acordo com uma pesquisa exclusiva realizada para o relatório pelo Dr. José Caballero , Economista Sênior do IMD World Competitiveness Center na Suíça, o efeito cumulativo da migração de investimentos se deve ao fato de que os programas permitem que os pais migrem seus filhos por meio de assentamentos permanentes. “Ao fazê-lo, os pais podem oferecer mais oportunidades educacionais e profissionais sem os inconvenientes que envolvem a obtenção de um visto de estudante e/ou de pós-graduação. Essas oportunidades incluem acesso à educação primária e secundária de primeira qualidade, maiores oportunidades de desenvolvimento profissional, residir em um ambiente com alta qualidade de vida, maiores perspectivas de renda e maior liberdade de locomoção entre fronteiras. Esse acesso e essas oportunidades contribuem para a sustentabilidade da prosperidade familiar por meio de maiores probabilidades de criação e preservação de riqueza, capacitando a próxima geração com um conjunto mais robusto de habilidades e capacidades.”

Leia o comunicado de imprensa na íntegra

Contato com a Imprensa

Sarah Nicklin

Chefe do Grupo de RP

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Celular: +27 72 464 8965

GlobeNewswire Distribution ID 1000913268