Quantexa est reconnu comme leader dans l’IDC MarketScape pour les plateformes mondiales d’intelligence décisionnelle 2024

LONDRES, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa, le leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (DI) pour les secteurs public et privé, a été reconnu en tant que Leader dans l’IDC MarketScape : Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment (doc n° US51047423, août 2024) . IDC définit les plateformes d’intelligence décisionnelle comme une technologie qui aide les organisations à concevoir, à mettre au point et à orchestrer leurs décisions en automatisant totalement ou partiellement les étapes du processus décisionnel. La lecture du rapport d’IDC MarketScape est capitale pour les acheteurs de technologies, car il s’agit de l’une des évaluations les plus rigoureuses et les plus respectées de la catégorie émergente de l’intelligence décisionnelle (DI). La valeur de cette catégorie devrait atteindre 496 milliards de dollars d’ici 2030. 1

Le rapport indique : « Quantexa, fondée en 2016, est une entreprise de logiciels d’IA, de données et d’analyse qui propose une plateforme d’intelligence décisionnelle fournissant un système de prise de décision automatisé, composable et en temps réel à l’échelle de l’entreprise, avec un accent sur l’explicabilité et la transparence. La plateforme exploite les capacités de résolution d’entités et de graphes de connaissances afin de créer une vue unifiée des entités et des fonctionnalités contextuelles pour les besoins de l’apprentissage automatique. Quantexa propose également des solutions clé en main pour ajouter au flux de décision une valeur commerciale supplémentaire spécifique à la verticale. Les utilisateurs ont tendance à relever des secteurs bancaire et gouvernemental, mais le fournisseur a mis en avant des clients dans les secteurs de l’assurance, de la santé, de la technologie, des médias et des communications. »

Le rapport souligne également « des investissements et des financements continus dans la prise de décision principalement basée sur les capacités d’IA/ML, y compris sur le déploiement des capacités GenAI. »

Vishal Marria, fondateur et PDG de Quantexa, a déclaré : « Nous pensons que le fait d’être reconnus dans le rapport d’IDC MarketScape reflète notre engagement pour l’innovation ainsi que la confiance que nos clients nous accordent lorsqu’il s’agit de les aider à utiliser les données, les analyses et l’IA pour obtenir des résultats plus rapides et de qualité supérieure dans des environnements décisionnels complexes et en constante évolution. Notre mission consiste à permettre à nos clients de prendre les bonnes décisions avec les bonnes données afin de protéger, d’optimiser et de développer leurs organisations. Les entreprises et les agences gouvernementales sont confrontées à des défis croissants lorsqu’il s’agit de connecter des données à grande échelle tout en garantissant leur qualité et leur exactitude. La capacité à créer une base de données fiable est un facteur essentiel à la réussite des initiatives d’IA, à l’efficacité opérationnelle et à la création de nouvelles sources de revenus. Nous fournissons l’innovation nécessaire afin de permettre à nos clients de surmonter ces difficultés. »

Megha Kumar, directrice de recherche chez IDC MarketScape, a ajouté : « La capacité de Quantexa à intégrer différentes sources de données et à extraire des informations utiles à partir d’ensembles de données complexes en utilisant les avancées en matière de résolution d’entités et de graphes de connaissances a constitué un facteur de différenciation clé. Son engagement envers l’innovation en matière d’IA sur l’ensemble de sa plateforme, associé à une forte concentration sur les besoins des clients, lui assure un positionnement de leader dans la définition du paysage émergent de l’intelligence décisionnelle. »

Pour lire l’extrait du rapport d’IDC MarketScape pour les plateformes mondiales d’intelligence décisionnelle, cliquez ici.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’IA, de données et d’analyse, qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en une ressource fiable et réutilisable. Elle résout les principaux défis liés à la gestion des données, à la veille client, à la connaissance du client, à la criminalité financière, aux risques, à la fraude et à la sécurité, et ce tout au long du cycle de vie du client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI de Forrester commandée indépendamment sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 750 employés et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

À propos d’IDC MarketScape

Le modèle d’évaluation des fournisseurs d’IDC MarketScape est conçu de manière à fournir un aperçu du niveau de compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. L’étude utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutissent à une illustration graphique unique de la position occupée par chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologies peuvent être comparés de manière judicieuse. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

[1] Données de marché exclusives obtenues par Quantexa à partir d’une étude commandée par Gartner.

