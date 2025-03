Selon le rapport de transparence, Bitget continue de renforcer ses initiatives communautaires en février

VICTORIA, Seychelles, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié son rapport de transparence de février 2025, marquant un nouveau mois historique de reconnaissance de l’industrie et de croissance de l’écosystème. Porté par l’innovation, des décisions commerciales stratégiques ainsi qu’une forte demande pour des plateformes fiables, l’écosystème a été poussé à se développer au-delà de toute attente.

Début février, Bitget s’est classé 8ᵉ sur la prestigieuse liste Forbes des bourses de cryptomonnaies les plus fiables, confirmant ainsi son engagement en matière de sécurité et de transparence. Cette reconnaissance est le résultat des efforts continus de Bitget pour bâtir une plateforme résiliente et fiable pour les utilisateurs. Renforçant davantage sa présence mondiale, Bitget a brillamment décroché la licence Virtual Asset Service Provider (VASP ou fournisseur de services d’actifs virtuels) en Bulgarie, lui permettant ainsi d’étendre ses services sous le cadre réglementaire MiCA de l’Union européenne.

Célébrant une année 2024 impressionnante, Bitget a distribué un total de 70 millions de dollars de primes à ses employés. Cette distribution record de primes souligne la forte croissance de Bitget et témoigne des efforts déployés par l’équipe pour stimuler celle-ci. Grâce au soutien de la communauté et à l’innovation, Bitget a annoncé le lancement d’un nouveau cycle de Bitget Builders, dirigé par Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation de Bitget.

Le mois de février a également été marqué par le plus grand piratage de l’industrie cryptographique, avec une perte de 1,5 milliard de dollars subie par Bybit. En signe de solidarité, Bitget a manifesté son soutien en transférant des fonds pour faciliter les retraits. En privilégiant les mesures de sécurité et la collaboration, Bitget reste déterminé à renforcer la confiance dans l’industrie de la cryptographie.

Bitget continue de connaître une croissance impressionnante, avec plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. La plateforme s’enorgueillit d’un volume de transactions quotidien de 20 milliards de dollars et d’un engagement important sur les marchés au comptant et à terme. Face à l’augmentation du nombre de ses utilisateurs, Bitget met la sécurité au premier plan. Son fonds de protection de 600 millions de dollars assure aux utilisateurs des transactions en toute confiance.

En élargissant son offre, Bitget s’est intégré à Callpay, permettant aux utilisateurs sud-africains d’effectuer des dépôts en ZAR directement. Bitget Wallet a lancé le programme de staking en USDT pour permettre aux utilisateurs de générer des revenus passifs, a également adopté le staking BGB on-chain ainsi que l’intégration d’Abstract Mainnet pour simplifier l’accès à l’on-chain.

Dans le cadre d’une étude portant sur les répercussions de la profondeur de la liquidité d’une bourse centralisée sur l’expérience des utilisateurs, Bitget a obtenu une excellente note dans la gestion de la liquidité. Bitget a de plus publié un rapport sur ses initiatives de recrutement alimentées par l’IA, visant à améliorer les pratiques d’embauche et la qualité des candidats.

Bitget a progressé dans ses initiatives de RSE, en lançant le premier Bitget Graduate Program conçu pour recruter et cultiver la prochaine génération de talents web3.

Grâce à ses avancées stratégiques, à l’élargissement de la conformité réglementaire et à l’accent mis sur l’innovation axée sur l’utilisateur, Bitget continue de contribuer à l’accélération de la cryptomonnaie dans le monde entier. Alors que l’entreprise va de l’avant, sa mission reste de favoriser un écosystème cryptographique sécurisé, transparent et inclusif pour les utilisateurs au niveau mondial.

Pour consulter le rapport de transparence complet, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

