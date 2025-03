Falcon ajoute des jets privés Embraer et Bombardier à sa flotte

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Falcon a annoncé aujourd’hui l’ajout des jets privés Embraer Legacy 650 et Bombardier Challenger 850 à sa flotte en pleine expansion.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investments, la société mère de Falcon, a déclaré : « Nous renforçons notre investissement de plusieurs millions de dollars dans la flotte Falcon afin d’introduire des équipements de cabine de pointe sur un plus grand nombre d’appareils. Cela illustre notre engagement à offrir une expérience optimisée grâce à une gamme de produits haut de gamme sur l’ensemble de nos avions. L’intégration d’avions dotés de sièges de dernière génération, de finitions de cabine modernisées et d’une palette de couleurs contemporaines marque une étape clé, permettant à un plus grand nombre de clients de profiter de nos services d’aviation privée haut de gamme, avec une flotte plus moderne et flexible. »

Le Legacy 650 d’Embraer est le cheval de bataille de l’aviation d’affaires. Il offre un confort optimal à 14 passagers répartis dans trois zones de cabine et peut parcourir jusqu’à 7 200 km.

Le Challenger 850 de Bombardier est le plus grand jet d’affaires super-intermédiaire conçu par Bombardier Aerospace. Construit pour maximiser le confort et la vitesse, ce jet privé dispose d’un volume de cabine supérieur, ce qui améliore le confort et la productivité des cadres. Il peut transporter jusqu’à 14 passagers sur une distance de 5 200 km, le tout dans un confort inégalé.

Falcon ambitionne de devenir le premier opérateur de jets privés au Moyen-Orient et vise une flotte de plus de 50 appareils modernes d’ici fin 2026.

À propos de Falcon

Falcon est un fournisseur de services aéronautiques de premier plan, engagé à offrir une prestation de luxe avec une sécurité et un confort inégalés dans tous les aspects de l’aviation privée. Il comprend quatre marques : Falcon Luxe est une flotte de jets privés modernes disponibles à l’affrètement dans le monde entier ; Falcon Elite est un réseau international de terminaux privés de luxe (FBO) ; Falcon Technic propose une gamme complète de services MRO ; Falcon Flight Support veille à ce que chaque vol se déroule sans accroc. De la technologie intuitive à la discrétion et l’anticipation de nos services, nous veillons à chaque détail pour vous offrir une expérience sans faille. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7aefc30-206a-4c60-8387-ed957df6fa32

