BEDFORD, Massachusetts, 24 juin 2021 /PRNewswire/ — VoltDB, une plateforme de données de premier rang et de calibre d’entreprise, conçue pour permettre une prise de décisions rapide en matière de données, a annoncé aujourd’hui son adhésion à l’initiative de partenariat de Google Cloud axée sur la périphérie 5G et les fournisseurs indépendants de logiciels (FIL). En rejoignant cette initiative, VoltDB pourra rendre ses capacités de gestion des données accessibles dans Google Cloud et utiliser la plateforme Anthos pour déployer des applications et des solutions à la périphérie du réseau.

« Les organisations qui ont une présence à la périphérie du réseau possèdent généralement de grands volumes de données précieuses provenant d’appareils connectés, de capteurs, de machines et d’autres sources encore, a déclaré Tanuj Raja, responsable mondial des partenariats stratégiques chez Google Cloud. Nous sommes ravis de nous associer à VoltDB et nous réjouissons à la perspective de déployer ses capacités avancées en matière de gestion des données dans Google Cloud et Anthos, afin d’aider les organisations à tirer plus de valeur de ces données et à créer une périphérie de réseau plus intelligente. »

À mesure que les organisations mondiales augmentent le nombre de fonctions commerciales de base qu’elles exécutent dans le cloud, elles auront de nombreuses occasions de tirer parti des capacités cloud alimentées par la 5G présentes à la périphérie de leurs réseaux. Pour répondre à ce besoin, Google Cloud a dévoilé au début de 2020 sastratégie de télécommunications. Celle-ci prévoit, entre autres, un soutien aux fournisseurs de services de communication pour les aider à monétiser les capacités de périphérie de réseau destinées aux services d’affaires, ainsi que la collaboration avec des partenaires comme AT&T pour déployer les capacités de Google Cloud à la périphérie par le biais du réseau AT&T.

En décembre 2020, Google Cloud a lancé son initiative de partenariat axée sur la périphérie 5G et les FIL, en vue de déployer des applications et des solutions à la périphérie du réseau à l’aide d’Anthos.

VoltDB a été conçue pour traiter à grande échelle des volumes très élevés de données complexes, avec une faible latence prévisible et sans compromettre la précision des données. Elle est la seule plateforme de données conçue pour permettre aux applications basées sur la 5G de prendre des décisions intelligentes en fonction des données en moins de 10 millisecondes.

David Flower, PDG de VoltDB, a souligné la valeur de ce partenariat, non seulement pour VoltDB et Google Cloud, mais aussi pour toutes les entreprises cherchant à tirer pleinement parti de la 5G. « Le moment est venu d’investir dans la 5G et dans toute technologie aidant les entreprises à réaliser ces investissements, a affirmé David Flower. Nous ne pourrions donc être plus enthousiastes à l’idée de nous associer avec Google Cloud. Ce partenariat élargira grandement l’accès aux capacités uniques, favorables à la 5G et à faible latence de VoltDB. »

Pour obtenir davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs d’activité choisissent VoltDB pour alimenter leur fonctionnement, visitez le site à l’adresse suivante https://www.voltdb. com/.

À propos de VoltDB

VoltDB est la seule plateforme de données conçue pour prendre en charge les applications télécoms à l’ère de la 5G. Nous combinons le stockage de données en mémoire avec une faible latence prévisible et d’autres fonctionnalités principales pour alimenter les applications BSS/OSS, de gestion client et d’assurance des revenus qui doivent agir en quelques millisecondes pour générer des revenus ou éviter les pertes de revenus, sans compromettre la précision des données. Pour plus d’informations, visitez le site voltdb.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1334383/VoltDB_Logo.jpg