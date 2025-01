Workplace Options lance un programme complet et compatissant de retour au travail pour les personnes ayant survécu à un cancer

Une nouvelle approche en matière de soutien holistique, favorisant l’autonomisation des employés et mettant tous les outils nécessaires à la disposition des responsables pour une réintégration réussie

RALEIGH, Caroline du Nord, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Le retour au travail après un diagnostic de cancer est un parcours semé d’embûches qui mêle fatigue physique, obstacles émotionnels et difficultés en matière de réintégration dans le monde du travail. Pour remédier à cette lacune majeure, Workplace Options (WPO), leader mondial en matière de solutions holistiques de santé et d’engagement des employés, présente le programme « Return to Work: Cancer Care Compass Program » (en français, « Retour au travail : programme Cancer Care Compass »).Il s’agit du premier programme mondial et inclusif conçu pour offrir un soutien sans égal aux employés qui se remettent d’un cancer et aux responsables qui les orientent dans leur transition vers le retour au travail.

Les difficultés rencontrées lors du retour au travail après un cancer

Pour les employés qui se remettent d’un cancer, le retour au travail passe souvent par les étapes suivantes :

Fatigue physique et difficultés cognitives ayant un impact sur la productivité quotidienne.

Problèmes émotionnels tels que l’anxiété, la peur du jugement ou la stigmatisation sur le lieu de travail.

Incertitude face à la dynamique du monde du travail et aux attentes en matière de performances.

Les employeurs sont eux aussi confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit de savoir comment apporter un soutien adéquat tout en s’alignant sur les priorités de l’entreprise. Les responsables peuvent avoir du mal à élaborer des aménagements modulables ou à favoriser l’intégration dans l’équipe.

Propositions du programme Cancer Care Compass pour surmonter ces difficultés

Le programme « Return to Work: Cancer Care Compass » a été conçu pour surmonter ces obstacles spécifiques grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux :

Soutien émotionnel et psychologique : jusqu’à 18 séances de conseil, combinées à des séances de pleine conscience, contribuent au renforcement de la résilience des employés et de la gestion de leur stress.

jusqu’à 18 séances de conseil, combinées à des séances de pleine conscience, contribuent au renforcement de la résilience des employés et de la gestion de leur stress. Réintégration professionnelle : 12 séances de coaching personnalisées avec un coordinateur de la réinsertion et de l’adaptation professionnelles (CORAT) , un spécialiste qui aide les employés à se fixer des objectifs réalisables, à améliorer leurs compétences et à relever les défis du monde du travail.

12 séances de coaching personnalisées avec un , un spécialiste qui aide les employés à se fixer des objectifs réalisables, à améliorer leurs compétences et à relever les défis du monde du travail. Évaluations fonctionnelles et recherches sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée : Les spécialistes CORAT évaluent les besoins holistiques des employés et les mettent en contact avec des ressources essentielles, notamment des consultations diététiques, la rééducation physique, des aides à la mobilité et des thérapies complémentaires telles que l’acupuncture ou la yogathérapie.

Les spécialistes CORAT évaluent les besoins holistiques des employés et les mettent en contact avec des ressources essentielles, notamment des consultations diététiques, la rééducation physique, des aides à la mobilité et des thérapies complémentaires telles que l’acupuncture ou la yogathérapie. Collaboration étroite avec les responsables : les spécialistes CORAT facilitent la communication entre les employés et les responsables, en veillant à ce que les plans d’adaptation et de réintégration soient adaptés aux besoins des deux parties.

Donner aux responsables les moyens de diriger avec confiance et compassion

Le programme Cancer Care Compass considère que les responsables jouent un rôle central dans la promotion d’un environnement de travail compatissant et inclusif. Les propositions du programme sont les suivantes :

Des consultations illimitées avec les responsables : les spécialistes CORAT offrent des conseils d’experts sur l’adaptation de l’environnement de travail et des plans de réintégration modulables.

les spécialistes CORAT offrent des conseils d’experts sur l’adaptation de l’environnement de travail et des plans de réintégration modulables. Une boîte à outils destinée aux responsables : un guide en trois chapitres proposant des stratégies concrètes pour chaque étape de la réintégration : Se préparer : comprendre les traitements anticancéreux, les dispositions sur le plan juridique et la planification modulable. Agir : mettre en place des aménagements, gérer la dynamique de l’équipe et effectuer des contrôles. Soutenir : apporter un soutien émotionnel et concret aux employés et aux équipes, tout en encourageant les responsables à se préserver.

un guide en trois chapitres proposant des stratégies concrètes pour chaque étape de la réintégration :

« Les responsables sont les architectes d’une culture d’entreprise inclusive et psychologiquement saine », explique le Dr Kennette Harris, Chef de service clinique chez Workplace Options. « Ce programme leur fournit des outils spécifiques pour créer des environnements où les employés se sentent valorisés, soutenus et en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Ce qui distingue Workplace Options

Contrairement aux programmes traditionnels qui se concentrent uniquement sur le rétablissement médical, le programme Cancer Care Compass de WPO met l’accent sur la réintégration professionnelle et le renforcement de la résilience. Ses caractéristiques uniques sont les suivantes :

Un point de coordination unique : les spécialistes CORAT servent de ressource centrale pour les employés et les responsables, ce qui permet de simplifier le processus de réintégration.

les spécialistes CORAT servent de ressource centrale pour les employés et les responsables, ce qui permet de simplifier le processus de réintégration. Une adaptabilité à l’échelle mondiale : la conception évolutive du programme garantit qu’il répond aux divers besoins culturels et réglementaires des entreprises du monde entier.

la conception évolutive du programme garantit qu’il répond aux divers besoins culturels et réglementaires des entreprises du monde entier. Une approche holistique : en prenant en compte toutes les dimensions physiques, émotionnelles et professionnelles, le programme garantit un retour durable au travail.

Intégration harmonieuse aux politiques existantes

Le programme Cancer Care Compass complète le programme d’aide aux employés et de bien-être existant de l’entreprise. En s’alignant sur les politiques du milieu professionnel, il permet d’améliorer les systèmes de soutien tout en apportant une réponse aux difficultés spécifiques rencontrées par les employés et en favorisant un environnement inclusif.

Un engagement en faveur du rétablissement après un cancer et de l’intégration dans le monde du travail

En tant que signataire de l’engagement « Working with Cancer Pledge », WPO s’engage à créer des environnements de travail où les personnes ayant survécu à un cancer se sentent valorisées et responsabilisées à chaque étape de leur rétablissement.

« Le rétablissement après un cancer n’est pas seulement une question de survie, c’est aussi une question d’épanouissement », a déclaré Alan King, Président et directeur général de Workplace Options. « Grâce au programme Cancer Care Compass de WPO, nous aidons les employés à retourner au travail en toute confiance et les entreprises à élaborer des cultures de préservation durables. »

À propos de Workplace Options :

Fondée en 1982, Workplace Options (WPO) est le plus grand fournisseur indépendant de solutions holistiques de bien-être. À l’appui de programmes personnalisés et d’un réseau mondial exhaustif de prestataires et de professionnels agréés, WPO aide les travailleurs à se sentir plus heureux et plus productifs sur le plan personnel et professionnel, et contribue positivement à leur état de santé. Cinquante pour cent des entreprises classées Fortune 500 font confiance à WPO pour délivrer des soins de qualité supérieure par voie numérique ou en personne, à plus de 88 millions d’employés de quelque 127 000 entreprises implantées dans plus de 200 pays et régions.

