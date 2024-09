AI-Media et Speechmatics annoncent un partenariat stratégique pour faire évoluer les technologies de sous-titrage et de services linguistiques

BROOKLYN, New York, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, leader mondial de la technologie d’encodage audiovisuel et des solutions de transcription et de traduction pilotées par l’IA, et Speechmatics, leader du marché de la technologie de reconnaissance automatique de la parole, annoncent, ce jour, une expansion stratégique de leur partenariat pluriannuel afin de commercialiser de nouveaux produits plus performants pilotés par l’IA.

Ce partenariat allie la technologie de pointe de Speechmatics en matière de reconnaissance automatique de la parole et les appareils d’encodage uniques d’AI-Media, reposant sur la technologie iCap, ainsi qu’un réseau sécurisé qui intègre de manière transparente la technologie dans les flux de travail et les systèmes d’automatisation existants des clients.

Grâce à l’intégration de ces fonctionnalités, LEXI 3.0 d’AI-Media a été le premier produit d’IA à surpasser la qualité des alternatives avec intervention humaine sur le marché de la vidéo en direct, et ce, pour une fraction du coût.

Tony Abrahams, PDG d’AI-Media, nous a fait part de ses réflexions sur ce partenariat :

« Nos données issues de la performance de LEXI 3.0 ont révélé que Speechmatics était l’un de nos moteurs les plus fiables au cours des deux dernières années, fournissant systématiquement des résultats précis en constante amélioration. Ce partenariat rapproche encore davantage nos deux entreprises, car nous développons et imaginons ensemble des solutions innovantes pour l’avenir du sous-titrage et de la traduction.

Ensemble, nous serons en mesure de créer des solutions précises, fiables et adaptables aux divers besoins de notre clientèle mondiale.

Cette collaboration vient renforcer le partenariat qui a vu l’écosystème d’encodage iCap d’AI-Media devenir le premier choix des diffuseurs et des clients gouvernementaux à travers le monde désireux d’obtenir les meilleures performances possibles de la part des technologies d’IA révolutionnaires de Speechmatics. »

En s’appuyant sur le moteur de reconnaissance automatique de la parole avancé de Speechmatics et sur les technologies de pointe d’AI-Media en matière de flux de travail et d’encodage, ce partenariat répond aux besoins variés et complexes de diverses industries, de la radiodiffusion aux secteurs gouvernementaux et d’entreprise.

Le partenariat élargit la portée de Speechmatics en intégrant sa technologie de base dans le produit LEXI 3.0 d’AI-Media.

L’extension du succès de LEXI 3.0 au marché européen de la radiodiffusion est un objectif à court terme. Les capacités multilingues émergentes de Speechmatics s’alignent parfaitement sur les plans de croissance d’AI-Media.

Une vision pour l’avenir

Ce nouveau partenariat permet à AI-Media de devenir le plus grand partenaire de Speechmatics sur le marché du sous-titrage en direct, marquant ainsi une étape importante dans leur collaboration.

« Speechmatics est devenu le principal fournisseur de reconnaissance automatique de la parole (ASR) dans le domaine de la radiodiffusion en raison de sa grande précision et de sa faible latence dans plusieurs langues, en direct et en différé. AI-Media a intégré avec succès notre technologie dans son infrastructure de diffusion, leader dans son secteur, afin d’atteindre une croissance impressionnante sur les marchés qu’elle a choisis, et ce partenariat stratégique contribue à une collaboration plus étroite visant à accélérer l’innovation et l’agilité. En conséquence, les diffuseurs mondiaux continueront de bénéficier du meilleur service de sous-titrage actuellement disponible sur le marché et notre expertise combinée en matière de sous-titrage piloté par l’IA pourra être utilisée dans un plus grand nombre de secteurs verticaux », a déclaré Katy Wigdahl, PDG de Speechmatics.

Ensemble, AI-Media et Speechmatics s’engagent à intégrer les technologies les plus performantes afin d’établir de nouvelles normes pour l’industrie. Cette collaboration n’est pas seulement une intégration technique, mais un partenariat de vision et d’innovation, destiné à évoluer et à s’adapter en permanence aux demandes dynamiques du marché mondial des services linguistiques.

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux sur le marché de la vidéo en direct.

Grâce à son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020.

À propos de Speechmatics

Speechmatics est un leader mondial de la technologie de reconnaissance automatique de la parole (ASR), auquel font confiance les plus grandes marques de l’industrie des médias et de la radiodiffusion. Nos solutions ASR de pointe offrent la latence la plus faible et la précision la plus élevée du marché, fournissant aux diffuseurs les services de transcription en temps réel les plus rapides et les plus fiables qui soient.

Innovation pionnière dans le domaine de l’ASR : nous repoussons sans cesse les limites de la technologie ASR afin de garantir à nos clients une longueur d’avance. Nos solutions ne se contentent pas de saisir les mots prononcés, elles reconnaissent également les événements audio tels que les rires, les applaudissements et la musique, ce qui nous différencie de la concurrence.

Nous sommes ravis de présenter Ursa 2, notre dernier mode révolutionnaire, qui offre une réduction de 18 % des erreurs dans 50 langues, y compris une prise en charge améliorée des dialectes arabes, de l’irlandais et du maltais, portant ainsi notre couverture linguistique à l’ensemble des 24 langues officielles de l’UE. Avec une latence réduite à moins d’une seconde, Ursa 2 améliore la transcription en temps réel à une vitesse fulgurante sans compromettre la précision.

Pour les diffuseurs et les organisations à la recherche de précision et de rapidité dans leurs processus de sous-titrage, Speechmatics est la solution de choix.

