‘Best Customer Support’ : le prix du Global Forex Awards qui honore Deriv

La philosophie de Deriv axée sur le client lui vaut le prix ‘Best Customer Support’ au Global Forex Awards, coïncidant ainsi avec la célébration de sa 25e année au service des traders.

2024 est l’année des récompenses pour Deriv, qui, plus tôt dans l’année, a remporté les prix ‘Most Trusted Broker’, ‘Best Trading Experience’ (LATAM) 2024 et ‘Best Latam Region Broker’.

Deriv reçoit le prix Best Customer Service

LIMASSOL, Chypre, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, une entreprise de trading en ligne mondialement reconnue avec un héritage de 25 années de confiance, d’innovation et de service, a été reconnue pour son service client exceptionnel marqué par le prix ‘Best Customer Support’ décerné au prestigieux Global Forex Awards.

Le prix ‘Best Customer Support’, qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de Deriv, est une reconnaissance de l’engagement indéfectible de l’entreprise à fournir aux clients une expérience fluide et agréable, ce qui met davantage en lumière son engagement à offrir un environnement de trading exceptionnel.

L’entreprise a bâti son succès au cours des 25 dernières années en mettant le client au centre de ses activités. Deriv offre des ressources éducatives exclusives, des conditions de trading concurrentielles, des plateformes conviviales et des produits innovants. Elle n’a également cessé de travailler à renforcer la qualité du service client grâce à sa Base de connaissance, son Centre d’aide , son Chat en direct et son service WhatsApp pour assurer la rapidité et l’efficacité du service rendu aux clients.

Rakshit Choudhary, co-PDG de Deriv, a fait ce commentaire : « Nos clients sont au cœur de toutes nos initiatives. Cette reconnaissance reflète les efforts soutenus de notre équipe du service client, qui repousse sans cesse les limites en matière d’assistance aux clients. En ce 25e anniversaire de Deriv, nous réitérons notre engagement à fournir un service client exceptionnel et à bien outiller des traders du monde entier. »

« Cette prestigieuse distinction est la preuve de notre engagement en matière d’innovation et renforce la confiance que nos clients placent en nous. Elle nous motive à toujours repousser les limites de l’innovation, à refaçonner les normes sectorielles et à prioriser la satisfaction client dans tout ce que nous faisons », a déclaré Jeyavarthini Vairakanan, vice-présidente de l’Expérience client.

La philosophie du service client de Deriv est basée sur l’intégrité, la proactivité et l’expertise. Le trading pouvant être une activité complexe, l’entreprise s’attèle à simplifier le parcours de ses clients autant que possible. Qu’il s’agisse de répondre à une simple requête ou de résoudre un problème plus complexe, l’équipe de Deriv est toujours prête à intervenir. Par ailleurs, elle met un support éducatif et des e-books à la disposition de traders de tout niveau.

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Constituée d’une communauté de plus de 2,5 millions de traders dans le monde, Deriv fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 300 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. L’engagement de l’entreprise en matière d’innovation et de satisfaction client lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix ‘Best Customer Support’ décerné au Global Forex Awards.

