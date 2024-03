Appel à candidatures pour la toute première édition des Stevie® Awards consacrés à l’excellence technologique

La dernière édition des récompenses professionnelles les plus prestigieuses du globe visera les réalisations en lien avec la technologie à l’échelle mondiale

FAIRFAX, Virginie, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Stevie® Awards, qui récompensent l’excellence professionnelle à travers le monde acceptent dès à présent les nominations pour un nouveau concours international axé sur l’excellence technologique, à savoir les Stevie® Awards for Technology Excellence. Ce nouveau programme vise à mettre à l’honneur les performances exceptionnelles des acteurs moteurs du façonnage des technologies de demain appliquées à tous les secteurs économiques, qu’il s’agisse des organisations, des équipes qui la composent ou des personnes qui les animent.

Les individus du monde entier sont éligibles au programme, mais également les organisations, indépendamment de leur structure publique ou privée, de leur taille ou de leur vocation lucrative ou non. Le programme distinguera les meilleurs professionnels, organisations, réalisations, produits et services technologiques du monde déclarés depuis le début de l’année 2022.

La date limite de candidature anticipée est fixée au 2 mai et s’assortit d’une réduction des frais d’inscription. Si la date butoir est fixée au 30 mai, le comité de concours acceptera les inscriptions tardives jusqu’au 28 juin moyennant des frais supplémentaires. Les modalités d’inscription sont disponibles sur la page www.StevieAwards.com/tech .

Michael Gallagher, fondateur et Président des Stevie Awards témoigne son enthousiasme à propos de cette nouvelle étape : « Nous nous réjouissons d’annoncer l’arrivée du dernier né de notre famille de concours, à savoir les Stevie Awards pour l’excellence technologique (Stevie Awards for Technology Excellence). À l’heure où nous célébrons le 22e anniversaire du premier concours, lancé en 2002, cette nouvelle initiative concrétise notre vision de longue date. Ce nouveau concours emprunte certains critères d’évaluation à nos autres programmes, et permet aux startups, aux petites et grandes entreprises, tout comme aux individus visionnaires de mettre leurs réalisations technologiques en lumière sur une prestigieuse scène mondiale ».

Le programme englobe plus de 250 catégories réparties sur une vingtaine d’ensembles de critères technologiques, dont une plus large catégorie consacrée aux technologies de l’information. Les groupes de catégories distinguent :

Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures en provenance d’organisations de toute taille implantées dans plus de 70 pays, toutes catégories confondues. Cisco Systems, Inc., DP DHL, EY Global Services Limited, HCLTech, IBM Corporation, LLYC, Procter & Gamble, Samsung, Toyota, Verizon, Viettel Group, et bien d’autres enseignes figurent parmi les précédents lauréats des Stevie Awards.

Des jurys rassemblant plus de 100 dirigeants du monde entier détermineront les lauréats des médailles d’or, d’argent et de bronze. Les lauréats seront distingués publiquement le 7 août et seront conviés à la soirée de remise des prix, également consacrée aux Stevie® Awards for Great Employers . L’événement est organisé le 16 septembre à l’hôtel Marriott Marquis de New York.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Sales & Customer Service, et le tout dernier de la collection, les Stevie Awards for Technology Excellence. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures en provenance d’organisations implantées dans plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de toute catégorie et de toute taille, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles constatées sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, nous vous invitons à consulter le site : http://www.StevieAwards.com .

