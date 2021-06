SHANGHAI, 5 juin 2021 /PRNewswire/ — C’était aujourd’hui le premier jour du sommet Huawei Intelligent Finance Summit 2021, qui se tient à Shanghai sous le thème « Accélérer la numérisation financière, créer une nouvelle valeur ensemble ». L’événement de deux jours a attiré plus de 3 000 clients, partenaires, experts et médias du secteur financier mondial. Huawei a expliqué comment les institutions financières peuvent utiliser la technologie pour améliorer l’industrie et la gamme de services proposés en construisant un écosystème agile et intelligent, et finalement se transformer en éco-entreprises numériques. Huawei a présenté trois initiatives stratégiques pour son travail dans le secteur financier : adopter pleinement la technologie cloud-native, diversifier et améliorer les cas d’utilisation au sein de l’industrie et agréger différents produits SaaS pour aider les institutions financières à devenir de meilleures entreprises numériques.

Le secteur financier doit s’adapter et accélérer le rythme de la transformation

Peng Zhongyang, membre du conseil d’administration, président du Business Group Entreprise, Huawei, a souligné dans son discours d’ouverture qu’au fur et à mesure que les industries se mettront à niveau et convergeront, le secteur des services financiers se transformera afin que ses opérations soient fondées sur le cloud grâce à un écosystème d’appareils plus connectés, conçu pour tous les scénarios. Il a ajouté que Huawei collabore actuellement avec ses clients et partenaires pour leur permettre de devenir des entreprises plus durables et résilientes, basées sur un écosystème numérique, grâce à la co-création de technologies et de scénarios, grâce également à la durabilité.

Dans le discours liminaire sur la reprise économique, intitulé « Global Economic Recovery:Certainty and Uncertainty », le Dr Fan Gang, professeur d’économie à l’Université de Pékin et vice-président de la China Society of Economic Reform, a déclaré : « La pandémie mondiale est loin d’être terminée. L’économie numérique joue un rôle fondamental dans la reprise économique. La composante la plus importante de ce secteur d’activité n’est toutefois pas la production d’équipement numérique ni la technologie numérique elle-même, mais la mise en œuvre de nouvelles technologies de l’information pour transformer diverses industries. La finance numérique est le moteur du développement de l’économie numérique. Il est donc nécessaire d’accélérer l’innovation en matière de technologie financière car les technologies financières joueront un rôle de premier plan dans la modernisation de la transformation numérique de milliers d’industries. »

Cao Tong, président de HDFH et premier président de WeBank ; Hou Weirong, directeur général, département des services bancaires transactionnels, China Merchants Bank ; Chen Kunte, responsable de la transformation numérique de l’unité commerciale des services financiers internationaux, Enterprise BG, Huawei, et Ye Tan, une célèbre commentatrice du secteur financier, se sont joints au panel s’intéressant au thème de la transformation financière intelligente.

« Le monde traverse une révolution numérique qui est étroitement liée à la finance et qui nous touche tous. Les banques traditionnelles établissent de nouvelles frontières. J’ai hâte de voir le jour où les banquiers et les experts en technologie pourront personnaliser les ensembles d’actifs pour les utilisateurs en fonction de leur âge, de leur patrimoine et de leur structure familiale », a déclaré Ye Tan.

Huawei annonce trois initiatives stratégiques pour faire des institutions financières de meilleures entreprises basées sur l’écosystème numérique

Huawei a annoncé trois initiatives stratégiques qu’elle développerait dans le secteur financier pour aider les institutions financières à devenir de meilleures entreprises basées sur l’écosystème numérique. Ces initiatives étaient les suivantes :

(1) Encourager les institutions à adopter pleinement les technologies innovantes et cloud-natives qui fournissent une infrastructure optimale pour accélérer la convergence numérique et intelligente et créer une plateforme agile.

(2) Renforcer la numérisation dans tous les scénarios de l’industrie pour améliorer le transfert de données sûr et sécurisé, libérer la valeur potentielle des mégadonnées et renforcer l’inclusion financière.

(3) Agréger différents produits SaaS pour construire un écosystème ouvert pour tous les scénarios et permettre des services financiers basés sur des scénarios.

Jason Cao, président de l’unité commerciale des services financiers internationaux chez Enterprise BG, Huawei, a déclaré dans son discours : « Huawei travaille avec le secteur financier mondial depuis 10 ans et est devenu un partenaire important dans la transformation numérique de l’industrie. Huawei continuera de travailler avec ce secteur pour stimuler le cloud computing afin que les institutions financières bénéficient d’un écosystème numérique moderne et dynamique, qui peut être continuellement mis à jour et développé, utilisant les dernières innovations. L’objectif de Huawei est d’aider les institutions financières à devenir de meilleures entreprises, basées sur un écosystème numérique, et à développer avec ses institutions une finance entièrement connectée, intelligente et basée cet écosystème ».

Shi Jilin, vice-présidente de HUAWEI CLOUD BU et directrice du service des ventes et des opérations marketing mondiales, a déclaré dans son discours liminaire que le secteur financier avait toujours été à la pointe de la transformation numérique et qu’il en était à l’étape du développement de la finance numérique, passant d’un mode de scène unique à un mode multi-scénario.

Elle a déclaré : « Huawei et le secteur financier se développent ensemble pour construire des solutions FinTech multifonctionnelles et intelligentes. Nous avons présenté quatre propositions : premièrement, adopter pleinement la cloudification, résoudre les problèmes fondamentaux de l’accès au cloud d’entreprise et guider la transformation numérique sur la bonne voie ; deuxièmement, créer une connexion intelligente à scénario complet, créer ‘finance+X’ pour servir toutes sortes d’industries ; troisièmement, pour une collecte optimale des données, faire entrer l’IA dans le système de production de base de la finance et dans les principaux processus opérationnels ; quatrièmement, construire un écosystème financier autour de scénarios et créer une industrie financière écologique. »

Réaliser une nouvelle valeur dans le secteur financier avec les clients des services bancaires mondiaux pour bâtir ensemble un nouvel avenir financier

Lors de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui, plusieurs dirigeants du secteur bancaire ont partagé leurs histoires et leurs réalisations dans le domaine de la transformation numérique des entreprises financières chinoises.

Huawei a travaillé en étroite collaboration avec DBS Bank afin que leur transformation numérique réponde à leurs besoins qui évoluent. En 2020, DBS a décerné à Huawei le prix 2020 du meilleur partenaire technologique parmi une sélection de 64 autres fournisseurs mondiaux de technologies.

Tan Choon Boon, responsable de l’ingénierie et des services cloud chez DBS Singapore, a déclaré : « DBS a élaboré une stratégie axée sur cinq éléments clés de la transformation numérique : favoriser un changement organisationnel complet, y compris des organisations axées sur la réussite des entreprises ; passer des projets aux plateformes ; intégrer la conception de systèmes modernes ; créer des équipes dont les mots d’ordre seront l’excellence et l’adaptabilité ; et procéder à une automatisation complète. À l’avenir, les deux parties continueront de renforcer la coopération dans le cloud, l’intelligence artificielle et l’IoT. Nous travaillons en étroite collaboration avec Huawei pour répondre aux besoins changeants de la banque et pour favoriser la transformation numérique. »

Le secteur financier varie considérablement d’une région à l’autre dans le monde. Particuliers ou petites et moyennes entreprises, nombreux sont ceux qui n’ont pas accès aux services financiers de base. Les institutions financières de nombreux pays ont pris des mesures rapides pour construire des plateformes numériques, comme les portefeuilles mobiles et les paiements mobiles, avec des partenaires tels que Huawei. Ces plateformes sont utilisées pour construire un écosystème de type « super-app », comme la banque kenyanne NCBA (NCBA Bank Kenya Plc), afin d’aider ces institutions financières à réaliser des progrès significatifs dans l’amélioration de leurs offres de services. Ajout du discours liminaire1 au discours du client.

Lors du sommet, Sitoyo Lopokoiyit, PDG de la société M-PESA (M pour « mobile » et « pesa » pour argent en swahili), fondée au Kenya, a déclaré : « Nous avons vu le pouvoir de M-PESA et du transfert d’argent par téléphone mobile en Afrique et leur capacité à transformer la façon dont nous pouvons avoir un impact concret sur la société. Actuellement, plus de 350 000 entreprises et plus de 5 millions de micro-PME font appel à nos services. Nous avons en outre 58 millions de clients qui utilisent nos divers produits et services. Notre technologie et nos partenaires, comme Huawei, jouent un rôle clé pour veiller à ce que notre architecture technologique réponde aux besoins de nos entreprises et de nos clients. »

Huawei lance le programme Financial Partner Go Global (FPGGP)

Au cours du sommet, Huawei a annoncé le lancement officiel du programme de partenariat financier Financial Partner Go Global Program (FPGGP). L’entreprise travaillera avec des partenaires du secteur des services financiers pour tirer parti de l’expérience approfondie de Huawei et de ses capacités d’innovation technologique dans le domaine de la transformation numérique financière.

Le FPGGP initial compte 25 membres, dont sept au conseil d’administration de Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft et Chinasoft International.

La vision de Huawei est de construire un écosystème ouvert à usages multiples et de permettre aux institutions financières mondiales de servir les utilisateurs de diverses industries. Au cours du sommet, Huawei explore d’autres accords de coopération avec des institutions financières telles que Temenos, et prévoit le lancement de 15 solutions conjointes, couvrant un ensemble diversifié de cas d’utilisation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant : https://e.huawei.com/ topic/2021-event-fsi-summit/ en/index.html

