A International Directional Services e a Veracio anunciam uma parceria estratégica para o desenvolvimento das tecnologias de perfuração e de fundo do poço na América do Norte

A International Directional Services (IDS), uma empresa da Granite (NYSE:GVA) e a Veracio, uma empresa líder em tecnologia de mineração, anunciam hoje uma parceria para oferecer o conjunto completo de ferramentas de perfuração da Veracio aos clientes da IDS.

A Veracio está a tomar medidas importantes no sentido de tirar partido de tecnologias geológicas avançadas para melhorar o ciclo de vida da exploração mineira. Embora a IDS e a Veracio já tenham uma relação estabelecida, o anúncio desta parceria vem reconhecer a visão que ambas as empresas partilham para transformar a forma como os processos de perfuração podem ser aperfeiçoados com dados mais abrangentes. Ao combinar a experiência da IDS em perfuração direcional e a recolha de dados geológicos da Veracio, a parceria permitirá à IDS e aos clientes da Granite reduzir os custos de perfuração desnecessários, mitigar erros operacionais, minimizar o desperdício e promover práticas mineiras sustentáveis.

“A nossa colaboração fortalece ainda mais a posição da Veracio no mercado americano e reforça o nosso compromisso para com o avanço da indústria de mineração, oferecendo soluções de ponta,” afirma o Diretor Executivo da Veracio, JT Clark. “Juntamente com a IDS, estamos empenhados em redefinir os padrões da indústria, aumentando a precisão e a integridade em cada levantamento e fornecendo soluções inigualáveis para a indústria mineira.”

“Estamos entusiasmados por embarcar nesta parceria estratégica com a Veracio. Ao combinarmos a nossa experiência em recolha de dados com a tecnologia de ponta da Veracio, pretendemos redefinir a forma como os dados dos furos de sondagem são utilizados no nosso setor,” afirma Jason Smith, Diretor-Geral da IDS. “Esta colaboração representa um passo significativo para a IDS e para o nosso compromisso de oferecer excelência aos nossos clientes.”

Objetivos principais da parceria:

Aperfeiçoamento da análise de dados de furos de sondagem: Implementar tecnologia de ponta para melhorar a precisão e a qualidade da análise de dados dos furos de sondagem, fornecendo informações importantes para projetos de mineração.

Implementar tecnologia de ponta para melhorar a precisão e a qualidade da análise de dados dos furos de sondagem, fornecendo informações importantes para projetos de mineração. Aumento da produtividade : Aproveitar a crescente frota de tecnologias da Veracio, incluindo TruGyro e TruSub para garantir que a perfuração seja precisa e eficiente, levando a uma melhor definição de recursos, segurança e menores riscos de erros operacionais, a um custo mais baixo.

Aproveitar a crescente frota de tecnologias da Veracio, incluindo TruGyro e TruSub para garantir que a perfuração seja precisa e eficiente, levando a uma melhor definição de recursos, segurança e menores riscos de erros operacionais, a um custo mais baixo. Apoio e satisfação do cliente: A parceria tem como objetivo elevar o nível de apoio e satisfação dos clientes da IDS, fornecendo informações baseadas em dados e soluções inovadoras.

O anúncio dá destaque à mais compacta e integrada ferramenta giroscópica contínua de perfuração, o TruGyro da Veracio, uma ferramenta giroscópica de procura do norte construída para fornecer dados de precisão em profundidade em alguns dos ambientes mais exigentes. Atualmente, a IDS é também a distribuidora do TruShot da Veracio, uma ferramenta de levantamento magnético de precisão especialmente concebida para a utilização por perfuradores. Conhecido pela sua durabilidade, precisão e funcionalidades fáceis de utilizar, o TruShot permite aos perfuradores captar com confiança dados de percurso do furo em 3D e com alta qualidade. Além do TruShot, a IDS também distribui ferramentas de orientação do núcleo em nome da Veracio. À medida que a Veracio introduz novos produtos no mercado, a IDS pretende expandir as suas ofertas aos clientes e passar a fornecer uma gama completa de soluções de ponta.

Sobre a Veracio

A Veracio oferece aos clientes do setor mineiro uma gama de soluções que melhoram, automatizam e transformam digitalmente as suas ciências de jazidas na exploração, definição de recursos e produção. Defendendo uma abordagem moderna através de uma carteira de produtos diversificada, a Veracio combina a ciência com a tecnologia e a acessibilidade digital, utilizando recursos de digitalização avançados, deteção com uma forte governação dos dados e a implementação de IA para acelerar a tomada de decisões em tempo real e melhorar significativamente a eficiência, a rentabilidade e a sustentabilidade em toda a cadeia de valor. Para obter mais informações sobre a Veracio, visite www.veracio.com.

Sobre a Granite

Granite is America’s Infrastructure Company [A Granite é a empresa de infraestruturas da América]. Constituída em 1922, a Granite (NYSE: GVA) é uma das maiores empresas diversificadas de construção e materiais de construção dos Estados Unidos, bem como fornecedora completa de materiais de construção civil. O Código de Conduta da Granite e os seus fortes Valores Fundamentais orientam a Empresa e os seus colaboradores no sentido de defenderem os mais elevados padrões éticos. A Granite é líder do setor em termos de segurança e uma empresa premiada em termos de qualidade e sustentabilidade. Para obter mais informações, visite o website da Granite, graniteconstruction.com, e as páginas das redes sociais da Granite: LinkedIn, X, Facebook e Instagram.

