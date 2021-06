Nova arquitetura proporciona nove instrumentos com capacidades de medição em tempo real para laboratórios de pesquisa

CANBERRA, Austrália e SAN DIEGO, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Liquid Instruments , empresa inovadora em instrumentação definida por software de precisão, anunciou hoje o lançamento do Moku:Pro, uma plataforma de alto desempenho para laboratórios de engenharia e pesquisa.

O Moku:Pro acelera a transição do hardware tradicional de teste e medição de função fixa para uma abordagem flexível com base em field-programmable gate array (matriz de portas programáveis em campo – FPGA), tornando os instrumentos de alta qualidade acessíveis em uma plataforma integrada e atualizável por software.

“Os pesquisadores em engenharia e física enfrentam exigências em constante evolução – com mudanças ocorrendo em um tempo muito menor do que a vida útil do equipamento de teste”, disse Daniel Shaddock, CEO da Liquid Instruments. “A arquitetura de hardware habilitado por software do Moku:Pro permite que ele evolua juntamente com suas aplicações, o que não é possível com equipamentos de teste convencionais.”

O Moku:Pro hospeda nove instrumentos potentes, incluindo osciloscópio, amplificador de bloqueio, controlador PID, fasímetro, gerador de forma de onda arbitrária, registrador de dados, analisador de espectro, analisador de resposta de frequência e gerador de forma de onda para garantir que os pesquisadores tenham a instrumentação necessária para caracterizar rapidamente sua configuração e dimensionar seus experimentos. A plataforma foi projetada para atender às necessidades dos pesquisadores em uma variedade de campos, do aeroespacial ao semicondutor. O conjunto de instrumentos do Moku:Pro é particularmente adequado para aplicações fotônicas, incluindo espectroscopia, microscopia, metrologia, detecção de ondas gravitacionais, estabilização a laser ativa e computação quântica.

“A computação quântica aumenta os limites do desempenho da eletrônica, óptica e processamento flexível de sinais em tempo real. A instrumentação definida por software é o futuro dos sistemas de teste e medição para computação quântica”, disse Andrew Horsley, CEO e cofundador da Quantum Brilliance, uma empresa de computação quântica completa que trabalha com tecnologia de diamante em temperatura ambiente. “O Moku:Pro é a base de um laboratório e uma das ferramentas fotônicas mais versáteis que já vimos.”

Instrumentação na Era Moderna

O Moku:Pro leva o teste e a medição para a era moderna, permitindo que engenheiros e pesquisadores alternem dinamicamente entre os instrumentos em vez de precisarem de vários dispositivos autônomos. A tecnologia avançada de mistura de ADC garante que cada instrumento possa funcionar com sensibilidade ideal desde a FR até as frequências acústicas sem comprometer o desempenho da flexibilidade. A conectividade total via Wi-Fi, Ethernet e USB-C garante a configuração sem problemas padrão da indústria.

Um benefício fundamental da instrumentação definida por software é que ela melhora ao longo do tempo. O Moku:Pro pode ser atualizado aereamente, podendo fornecer especificações melhoradas, novos instrumentos ou recursos totalmente novos. Esses benefícios devem estar disponíveis para os usuários em setembro, quando a Liquid Instruments pretende lançar um recurso que dará ao Moku:Pro a capacidade de executar vários instrumentos em conjunto e trocar automaticamente os instrumentos. Neste modo multi-instrumento, os instrumentos podem ser combinados e conectados para formar dutos sofisticados de processamento de sinal. Em setembro também estamos planejando lançar nova ferramenta com base na nuvem que permitirá que os usuários programem diretamente o FPGA do Moku:Pro. Com essa capacidade, os usuários poderão implementar algoritmos de processamento de sinal exclusivos e criar seus próprios instrumentos personalizados, ampliando ainda mais a lacuna com o hardware convencional.

Especificações do Moku:Pro

4 entradas e saídas analógicas

Entrada ADC combinada (10 bits+18 bits) para aplicações de baixo ruído e alta largura de banda

Taxa de amostragem de 5 GSa/s (1 canal), 1,25 GSa/s (4 canais)

9 instrumentos integrados, incluindo um amplificador de bloqueio DC-600 MHz

SSD de 120 GB para armazenamento a bordo de alta velocidade

Suporte de API para Python e MATLAB

Configuração base a partir de US$ 12.000, suíte completa de até US$ 20.000.

Uma História de Sucesso

A equipe de liderança técnica da Liquid Instruments tem expertise em medições complexas na Australian National University, Max Planck Institute, Lockheed Martin, Caltech e Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O Moku:Pro expande a linha de soluções definidas por software da Moku:Lab, uma plataforma de doze instrumentos para pesquisa e, mais recentemente, Moku:Go, uma solução de laboratório completa e portátil para o ensino de graduação.

Sobre a Liquid Instruments

A Liquid Instruments é líder em instrumentação definida por software de precisão e está revolucionando a maneira como estudantes, engenheiros e cientistas aprendem, trabalham e descobrem. Sua linha de produtos de soluções de hardware e software aproveita a capacidade computacional dos FPGAs modernos para criar instrumentação altamente personalizável para o controle de experimentos, aquisição e análise de dados. O hardware definido por IP no software da equipe permite que os produtos Moku sejam reconfiguráveis dinamicamente em campo, atendendo a uma ampla gama de situações experimentais e de controle de processos em constante mudanças. Para mais informação, visite https://liquidinstruments.com .

O Projeto recebeu financiamento do Governo Australiano. A Liquid Instruments agradece o financiamento e o apoio do Governo Australiano no programa CRC-P administrado pelo Departamento de Inovação e Ciência da Indústria.

