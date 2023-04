Côte d’Ivoire-AIP/ Paquinou en pays Wê : le brassage culturel célébré à Ziondrou (Magazine)

Reconnue comme l’apanage du peuple Baoulé, la fête de « Paquinou » tant choyée dans le grand centre de la Côte d’Ivoire s’est déportée dans l’Ouest ivoirien, précisément dans le village de Ziondrou (dans le département de Facobly) : autochtones Wobé et leurs invités Baoulés venus de Toumodi, ont festoyé durant le week-end pascale du 7 au 10 avril 2023, dans l’allégresse et sous le sceau du brassage culturel. L’événement inédit a suscité la curiosité et une forte mobilisation des habitants du village. « Paquinou en pays Wê est une événement culturel majeur, nous n’avons jamais connu un tel événement dans tout le département de Facobly. C’est véritablement une première et vous voyez que tout le village est mobilisé pour réserver à nos parents baoulés un accueil exceptionnel », s’émerveille le président de la Mutuelle de développement de Ziondrou (MUDEZI), Me Sonté Emile Narcisse. Les cadres du village, tous mobilisés, ont mis « les petits plats dans les grands » pour assurer un séjour épanoui à leurs invités baoulés qui leur font honneur de faire la fête de Paquinou en pays Wê. Une visite qui est d’une grande signification pour les fils de Ziondrou. « Le discours selon laquelle la Côte d’Ivoire est une et indivisible est une réalité, souvent on a l’impression que c’est une légende, c’est une vraie réalité (…), si aujourd’hui Ziondrou a été le village qui accueille les baoulé, c’est parce que de part et d’autre des deux régions, nous avons des liens très forts », laisse observer M. Sonté. Entre échanges de civilités et autres nouvelles autour de l’événement, les chansonniers baoulés ne se font pas prier pour égayer l’assistance par des sonorités de leur terroir, dont eux seuls détiennent le secret, entrainant ainsi l’assistance dans les abysses folkloriques de la région centriste. Une idée, un personnage « Paquinou en pays Wê, Ziondrou 2023 », est une idée de Faustin Toha, fils du village, de mère Baoulé et de père Wobé. L’idée a été accueillie par l’ensemble des populations de Ziondrou avec enthousiasme. « Paquinou à Ziondrou parce que nous voulons aussi nous rassembler, parler des problèmes, de développement et puis avoir aussi l’air d’hommes joyeux et de femmes joyeuses parce que vous savez dans notre région en général, on se réunit que pour des funérailles », explique M. Toha, précisant que » l’événement se veut une occasion de brassage culturel entre les peuples et de communion fraternelle, un modèle dans la région du Guemon ». Un créneau pour insuffler le développement local « Le côté positif que nous retenons au-delà des festivités, c’est l’idée de faire des réunions de famille, des réunions de village et à ce titre, la mutuelle de développement de Ziondrou va organiser une rencontre pour parler développement du village », relève le chef du village de Ziondrou, Flan Oulaï. Le village qui a battu le rappel de ses cadres, a profité des festivités organisées pour plancher, dans l’après-midi du samedi 8 avril, sur plusieurs sujets qui ont attrait au développement et la vie en communauté. « Il y a des problèmes de développement, d’éducation des populations, notamment de la jeunesse. Ce sont des aspects dont nous allons parler le temps de ce weekend pascal pour remettre le village sur orbite », indique pour sa part Diomandé Cyrille Ambroise, fils du village et préfet du département de M’bahiakro. M. Diomandé a préconisé que cet aspect de la fête soit maintenu et perpétué pour que désormais les festivités de la Pâques soient « un moment où les enfants de Ziondrou se retrouvent pour parler ». « C’est bon de copier ce qui est bon et nous n’avons pas du tout honte de copier ce bon exemple ici à Ziondrou », assume-t-il. L’effervescence gagne le village, jeunes et femmes ne manquent pas d’imagination pour apporter une note spéciale à la fête. Les danses du terroir Wê, à l’occurrence le Tématé et les notes de sonorités baoulés ont apporté une cachet spécial à la 1ère édition de « Paquinou en pays Wê, Ziondrou 2023 ».

Source: Agence Ivoirienne de Presse